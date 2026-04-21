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Campeón de la Selección Colombia Sub-17 le respondió al jugador argentino que 'amenazó' a la 'tricolor': esto dijo

El jugador reveló que vieron el video de las declaraciones de Julio Coria.

Foto: Selección Colombia y captura de redes sociales.

Noticias RCN

abril 21 de 2026
07:00 a. m.
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El domingo 19 de abril, en Paraguay, la Selección Colombia Sub-17 se consagró como la campeona del Sudamericano.

La 'tricolor' enfrentó a Argentina en la final y la derrotó 4-0 con goles de Miguel Agamez, Caicedo y Escorcia.

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Al finalizar el partido, la transmisión oficial de la Conmebol entrevistó a Julio Coria, jugador de la Selección Argentina Sub-17, y le preguntó si estaba sorprendido con el resultado.

En consecuencia, él reaccionó de una manera polémica y lanzó una 'amenaza' para la Selección Colombia en el próximo Mundial Sub-17. ¿Cuál fue?

Esto dijo Julio Coria, jugador de Argentina Sub-17, tras perder la final del Sudamericano con la Selección Colombia

Ante los micrófonos oficiales de Conmebol, Julio Coria, con palabras fuera de tono, aseguró que en el Mundial se desquitarían de la Selección Colombia Sub-17.

"Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el or**, como lo hacemos siempre", dijo.

Simón Rojas, jugador de la Selección Colombia Sub-17, le respondió a Julio Coria: ¿qué dijo?

Luego de celebrar el título en Paraguay, la Selección Colombia Sub-17 arribó al país en la mañana del lunes 20 de abril y Simón Rojas atendió a los medios de comunicación.

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En medio del diálogo, al jugador le preguntaron por las polémicas declaraciones de su colega argentino y manifestó lo siguiente:

Sí, vimos unos videos ahí, no hay palabras para describir eso, pero nosotros siempre con respeto. Los profesores nos decían: 'se demuestra en la cancha. La cancha y el rectángulo verde no miente'.

Nosotros es con fútbol y ya por fuera con mucho respeto. En ningún momento lo irrespetamos y ahí nosotros no podemos hacer nada más.

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