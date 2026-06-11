CANAL RCN
Deportes

La Selección Colombia tuvo serenata mexicana antes de pensar en Uzbekistán

Colombia se tomó un respiro y terminó cantando con mariachis en la concentración. Vea el momento.

James
Foto: DSports

Noticias RCN

junio 11 de 2026
08:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A pocos días de su estreno en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección Colombia vivió una jornada diferente en medio de la exigente preparación que adelanta en territorio mexicano. Este jueves 11 de junio, los jugadores tuvieron un espacio para relajarse y compartir un momento ameno antes de continuar con los trabajos programados de cara al inicio del torneo.

La concentración de la Tricolor ha estado marcada por la intensidad de los entrenamientos y el enfoque en el compromiso que abrirá su participación en la competencia. Sin embargo, el cuerpo técnico y el grupo de jugadores también han encontrado momentos para liberar tensiones y fortalecer la unión del plantel en la antesala de uno de los desafíos más importantes de sus carreras.

¿En qué ciudades jugaría la Selección Colombia en caso de superar la fase de grupos?
RELACIONADO

¿En qué ciudades jugaría la Selección Colombia en caso de superar la fase de grupos?

Antes de dirigirse a una sesión de entrenamiento abierta al público, los futbolistas se reunieron en el lobby del hotel de concentración. Allí fueron sorprendidos por un grupo de mariachis que interpretó algunas de las canciones más representativas de la cultura mexicana, generando un ambiente de alegría entre los integrantes de la delegación colombiana.

James y Luis Díaz se llevaron las miradas

Entre risas, aplausos y fotografías, varios jugadores se animaron a interactuar con los músicos. Sin embargo, quienes más llamaron la atención fueron James Rodríguez y Luis Díaz, dos de los referentes del equipo y capitanes del grupo durante la concentración mundialista.

Ambos futbolistas aceptaron colocarse los tradicionales sombreros de mariachi mientras escuchaban las canciones interpretadas por los artistas. La escena fue recibida con entusiasmo tanto por los compañeros de equipo como por los aficionados que siguieron las imágenes a través de las redes sociales.

El gesto de Shakira que se hizo viral después de su show en el estadio Azteca
RELACIONADO

El gesto de Shakira que se hizo viral después de su show en el estadio Azteca

El momento reflejó el buen ambiente que se vive dentro de la concentración colombiana y sirvió como una pausa antes de regresar a los trabajos tácticos y físicos que forman parte de la preparación para el debut.

¿Cómo llega Colombia al estreno frente a Uzbekistán?

Tras este breve espacio de esparcimiento, el plantel volvió a concentrarse en los aspectos deportivos. La Selección Colombia continúa afinando detalles para afrontar su primer compromiso en la Copa del Mundo, programado para el próximo 17 de junio frente a Uzbekistán.

El cuerpo técnico trabaja en la consolidación de una idea de juego que permita comenzar el torneo con un resultado positivo. La expectativa alrededor del equipo es alta y los aficionados colombianos aguardan con ilusión el inicio de la participación nacional en la máxima cita del fútbol.

VIDEO: periodista internacional abandonó una transmisión en vivo para tomarse una foto con Shakira
RELACIONADO

VIDEO: periodista internacional abandonó una transmisión en vivo para tomarse una foto con Shakira

Mientras llega el día del estreno, la Tricolor sigue combinando disciplina y concentración con momentos que ayudan a fortalecer la convivencia del grupo. La serenata de mariachis quedará como una de las postales más llamativas de la previa mundialista, una muestra de la hospitalidad mexicana y del buen ambiente que rodea a la selección antes de saltar a la cancha. El encuentro frente a Uzbekistán podrá seguirse a través de la señal del Canal RCN.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Seleccion de Estados Unidos

🔴Estados Unidos vs. Paraguay, debut de otro anfitrión: hora y canal para ver EN VIVO

Mundial de fútbol

¿Pueden deportar a influencers por grabar contenido en el Mundial? Esto dicen las autoridades

Selección de México

México ganó sin problema en la apertura del Mundial 2026: vea los goles y el resumen

Otras Noticias

Artistas

Grupo Firme llegará a Ibagué como parte de su gira internacional por Colombia y Sudamérica

La reconocida agrupación mexicana de regional mexicano incluyó a la capital tolimense dentro de su recorrido de 2026.

Donald Trump

Vuelve el arancel global del 10% que anunció en febrero la administración Trump

En un golpe a su política económica, meses atrás, la Corte Suprema echo abajo la mayor parte de los aranceles que el republicano impuso a otros países.

Cali

Mujer casi provoca una tragedia tras empujar a una guarda de seguridad en estación del MIO

Dólar

¡El precio del dólar tocó MÍNIMO HISTÓRICO en el cierre de hoy 11 de junio de 2026! Así se cotizó

Enfermedades

¿Bañarse todos los días es realmente bueno para la salud? Esto es lo que dicen los científicos