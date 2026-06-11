La Selección Colombia tuvo serenata mexicana antes de pensar en Uzbekistán

A pocos días de su estreno en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección Colombia vivió una jornada diferente en medio de la exigente preparación que adelanta en territorio mexicano. Este jueves 11 de junio, los jugadores tuvieron un espacio para relajarse y compartir un momento ameno antes de continuar con los trabajos programados de cara al inicio del torneo.

La concentración de la Tricolor ha estado marcada por la intensidad de los entrenamientos y el enfoque en el compromiso que abrirá su participación en la competencia. Sin embargo, el cuerpo técnico y el grupo de jugadores también han encontrado momentos para liberar tensiones y fortalecer la unión del plantel en la antesala de uno de los desafíos más importantes de sus carreras.

Antes de dirigirse a una sesión de entrenamiento abierta al público, los futbolistas se reunieron en el lobby del hotel de concentración. Allí fueron sorprendidos por un grupo de mariachis que interpretó algunas de las canciones más representativas de la cultura mexicana, generando un ambiente de alegría entre los integrantes de la delegación colombiana.

James y Luis Díaz se llevaron las miradas

Entre risas, aplausos y fotografías, varios jugadores se animaron a interactuar con los músicos. Sin embargo, quienes más llamaron la atención fueron James Rodríguez y Luis Díaz, dos de los referentes del equipo y capitanes del grupo durante la concentración mundialista.

Ambos futbolistas aceptaron colocarse los tradicionales sombreros de mariachi mientras escuchaban las canciones interpretadas por los artistas. La escena fue recibida con entusiasmo tanto por los compañeros de equipo como por los aficionados que siguieron las imágenes a través de las redes sociales.

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El momento reflejó el buen ambiente que se vive dentro de la concentración colombiana y sirvió como una pausa antes de regresar a los trabajos tácticos y físicos que forman parte de la preparación para el debut.

¿Cómo llega Colombia al estreno frente a Uzbekistán?

Tras este breve espacio de esparcimiento, el plantel volvió a concentrarse en los aspectos deportivos. La Selección Colombia continúa afinando detalles para afrontar su primer compromiso en la Copa del Mundo, programado para el próximo 17 de junio frente a Uzbekistán.

El cuerpo técnico trabaja en la consolidación de una idea de juego que permita comenzar el torneo con un resultado positivo. La expectativa alrededor del equipo es alta y los aficionados colombianos aguardan con ilusión el inicio de la participación nacional en la máxima cita del fútbol.

Mientras llega el día del estreno, la Tricolor sigue combinando disciplina y concentración con momentos que ayudan a fortalecer la convivencia del grupo. La serenata de mariachis quedará como una de las postales más llamativas de la previa mundialista, una muestra de la hospitalidad mexicana y del buen ambiente que rodea a la selección antes de saltar a la cancha. El encuentro frente a Uzbekistán podrá seguirse a través de la señal del Canal RCN.