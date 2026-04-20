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Dolido y desafiante: argentino lanzó amenaza tras el título de Colombia Sub-17

Colombia goleó a Argentina en la final del Sudamericano sub-17 y uno de los rivales explotó ante la prensa. Esto dijo.

Argentino
Foto: Conmebol

Noticias RCN

abril 20 de 2026
07:01 a. m.
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La consagración de la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-17 no solo dejó una exhibición futbolística contundente dentro del campo, sino también una fuerte repercusión fuera de él. Tras la goleada 4-0 en la final ante Argentina, el ambiente se trasladó rápidamente a la zona mixta, donde las emociones terminaron desbordándose.

Uno de los protagonistas de ese momento fue Felipe Echenique, joven jugador del combinado argentino, quien no logró ocultar su frustración y protagonizó unas declaraciones que generaron amplia polémica.

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El futbolista habló ante los medios pocos minutos después del pitazo final, en medio de la evidente desazón por el resultado. Colombia había sido ampliamente superior en el compromiso decisivo, mostrando eficacia en ataque y solidez en defensa, lo que dejó sin respuestas al conjunto argentino.

En ese contexto, Echenique reaccionó de manera impulsiva, dejando unas palabras que rápidamente encendieron las redes sociales y abrieron el debate sobre el comportamiento de los jugadores en escenarios de alta presión.

Una reacción en caliente que desató la controversia

El joven argentino no midió el alcance de sus palabras y expresó su inconformidad con un tono elevado y cargado de frustración. Su declaración no tardó en viralizarse, especialmente por el lenguaje utilizado, considerado inapropiado para un escenario internacional y para un futbolista en formación.

El propio Echenique manifestó: “Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper bien el orto como lo hacemos siempre. No nos faltó nada”.

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Estas palabras generaron una ola de reacciones inmediatas. Mientras algunos aficionados interpretaron sus declaraciones como producto del momento y la impotencia por la derrota, otros cuestionaron fuertemente la falta de control emocional del jugador. Incluso, varios analistas señalaron la importancia de fortalecer la formación integral de los futbolistas jóvenes, no solo en lo deportivo, sino también en el manejo de la presión mediática.

Críticas y debate tras la goleada colombiana

El impacto de la goleada 4-0 no solo se reflejó en el marcador, sino también en el discurso posterior. Colombia celebraba un título contundente, mientras que en Argentina comenzaban las reflexiones tras una final en la que fueron superados de principio a fin. En medio de ese contraste, las palabras de Echenique terminaron amplificando el ruido mediático.

Las críticas hacia el jugador no se hicieron esperar. En redes sociales, miles de usuarios reprocharon el tono de su mensaje, considerándolo una falta de respeto hacia el rival y una muestra de poca madurez competitiva. Sin embargo, también hubo quienes pidieron mesura, recordando que se trata de un futbolista juvenil que aún está en proceso de formación.

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Más allá de la polémica, lo cierto es que la contundente victoria de Colombia dejó una huella clara en el torneo y elevó las expectativas de cara al Mundial Sub-17. Ahora, el cruce futuro entre ambas selecciones adquiere un tinte adicional, alimentado por unas declaraciones que ya forman parte del ambiente previo y que, sin duda, añadirán tensión cuando vuelvan a encontrarse en el escenario internacional.

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