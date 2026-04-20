Las fuertes críticas de la prensa argentina al jugador que amenazó a Colombia sub-17

La final del Sudamericano Sub-17 dejó mucho más que la contundente victoria de Colombia sobre Argentina. El 4-0 en el marcador reflejó una superioridad clara en el terreno de juego, pero el foco mediático en territorio argentino también se trasladó rápidamente a lo ocurrido fuera de la cancha. Las declaraciones del juvenil Julio Coria, visiblemente afectado por la derrota, desataron una fuerte polémica que fue ampliamente criticada por la prensa de su país.

El contexto no era sencillo para el futbolista. Argentina había sido superada en todos los aspectos durante la final y el golpe emocional fue evidente en varios integrantes del plantel. Sin embargo, la reacción de Coria terminó cruzando una línea que generó rechazo incluso entre periodistas y analistas que cubrían el torneo. Sus palabras, pronunciadas en caliente, se viralizaron en cuestión de minutos y abrieron un debate sobre el manejo de la frustración en categorías formativas.

“El tremendo exabrupto de un jugador de la Selección Sub 17 tras la dura derrota ante Colombia”

Desde Diario Olé no dudaron en calificar con dureza lo ocurrido. “El tremendo exabrupto de un jugador de la Selección Sub 17 tras la dura derrota ante Colombia”, titularon en su publicación, marcando de entrada el tono crítico frente a las declaraciones del juvenil.

En el desarrollo de la nota, el medio fue aún más contundente al citar textualmente lo ocurrido: “"Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el orto, como hacemos siempre", fue la repudiable frase del juvenil de Boca, que se viralizó luego del encuentro. Mientras enunciaba la fuerte respuesta, el periodista en campo de juego rápidamente intentó pisar lo que estaba diciendo y le preguntó qué le había faltado hoy al equipo. A lo que Coria, todavía con los ánimos caldeados luego del partido, respondió "No, nos faltó nada. Listo".”

“Desafortunada frase de un juvenil de la Sub 17 de Argentina tras perder ante Colombia”

Por su parte, TyC Sports también se sumó a las críticas con un enfoque similar. “Desafortunada frase de un juvenil de la Sub 17 de Argentina tras perder ante Colombia”, titularon, haciendo énfasis en el impacto negativo de las palabras del jugador.

En su artículo, profundizaron sobre el momento de la entrevista y la reacción del entorno: “Este exabrupto sorprendió hasta al propio periodista que lo estaba entrevistando. Solo atinó a preguntarle “¿qué le faltó hoy al equipo?” para llevarse el título. “No nos faltó nada. Listo. Muchas gracias”, respondió, hirviendo de la bronca, el juvenil de 17 años surgido de las Inferiores de Boca. Sus dichos desafortunados no tardaron en viralizarse en las redes sociales y hay quienes temen en Argentina por una sanción para Coria. Vale remarcar que, entre el 3 y 27 de noviembre de este año, la Sub 17 deberá viajar a Qatar para disputar el Mundial de la categoría”.

Más allá de la polémica, lo cierto es que la goleada de Colombia dejó una huella profunda en el entorno argentino. Mientras el equipo cafetero celebra un título contundente, en Argentina se abre un espacio de reflexión tanto en lo deportivo como en lo formativo, especialmente en el manejo de la presión y la exposición mediática en el fútbol juvenil.