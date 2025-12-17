Sorteo Copa Sudamericana ya tiene fecha y hora: Nacional y Millonarios podrían enfrentarse

El fútbol colombiano está a la expectativa de la posibilidad de un cruce entre Atlético Nacional y Millonarios en la Copa Sudamericana.

Con el cierre de la Liga BetPlay II-2025, el mapa continental quedó definido y ahora todas las miradas apuntan al sorteo, donde los grandes del país podrían verse las caras mucho antes de lo previsto.

La consagración de Junior de Barranquilla como campeón del segundo semestre fue clave para ordenar los cupos internacionales.

Ese resultado confirmó que Atlético Nacional disputará la Copa Sudamericana, mientras que otros clubes ya tenían asegurada su presencia en el torneo.

El formato del certamen, que obliga a enfrentamientos directos entre equipos del mismo país en la fase preliminar, abre la puerta a duelos de alto voltaje desde el arranque.

Nacional, Millonarios y los posibles clásicos en la fase previa de la Sudamericana

Colombia contará con cuatro representantes en la Copa Sudamericana: Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali y Atlético Bucaramanga.

Sin embargo, solo dos avanzarán a la fase de grupos, ya que la ronda inicial se juega a partido único y elimina a la mitad de los participantes.

Este escenario plantea una serie de posibles clásicos que elevan la tensión competitiva. Entre las combinaciones más atractivas aparecen Nacional vs. Millonarios, un enfrentamiento cargado de historia y rivalidad, así como Nacional vs. América o América vs. Millonarios, cruces que ya han dejado capítulos memorables tanto en el ámbito local como internacional.

Bucaramanga, por su parte, tendrá un reto mayor, pues deberá medirse obligatoriamente ante uno de los tres equipos tradicionales.

Aunque hace varias temporadas no coinciden con frecuencia en torneos Conmebol, el peso histórico de estos clubes convierte cualquier cruce en un partido especial, con impacto deportivo, mediático y emocional para los hinchas.

Fecha, hora y transmisión del sorteo de la Copa Sudamericana

El sorteo de la Copa Sudamericana 2026 se realizará el jueves 18 de diciembre, desde las 10:00 a. m. (hora colombiana). En esta ceremonia se definirán los emparejamientos y la localía de los partidos de la fase preliminar.

El evento será transmitido en vivo por ESPN y DSports, señales que llevarán todos los detalles de un sorteo que podría marcar el destino internacional de los clubes colombianos.