Se movieron los ocho en la Liga Betplay: así quedó la tabla tras la victoria de Santa Fe y el empate de Millonarios

La Liga BetPlay no da tregua y continúa disputando sus partidos aplazados del calendario, reconfigurando de manera drástica las aspiraciones de los clubes que luchan por meterse en el selecto grupo de los ocho clasificados.

La jornada más reciente dejó emociones intensas, triunfos vitales a domicilio y empates con sabor a victoria para los equipos bogotanos, que no escatiman esfuerzos en consolidar sus posiciones de privilegio en la parte alta de la tabla.

En primer lugar, Independiente Santa Fe dio un golpe de autoridad en condición de visitante al imponerse por 1-2 ante el Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas. El conjunto cardenal, dirigido con rigor táctico, supo sufrir un partido áspero y cortado por infracciones, pero sacó a relucir su jerarquía para sumar tres puntos de oro.

Esta victoria oxigena por completo las aspiraciones del cuadro rojo, permitiéndole mantenerse firme y aferrarse a la pelea directa por la clasificación en los puestos de vanguardia, mientras que al cuadro matecaña se le escapan unidades cruciales en su feudo.

Por otra parte, el plato fuerte de la jornada se vivió en el estadio Atanasio Girardot, donde Independiente Medellín y Millonarios protagonizaron un vibrante y electrizante empate 2-2 en el marco de la reprogramación de la fecha 4. El encuentro estuvo marcado por un ritmo frenético, errores defensivos y alternativas constantes en el marcador.

Millonarios, que contó con novedades importantes en su convocatoria como la presencia de jugadores de cartel internacional, supo reponerse ante la presión del rival y rescató un punto de oro en una de las plazas más complejas del rentado nacional.

Este empate ratifica el buen momento de los embajadores, que suman para afianzarse en la parte alta de la tabla, castigando las desconcentraciones de un DIM que sigue batallando con las bajas en su nómina.

Así quedó la tabla de posiciones

1. América: 24 puntos (11 PJ)

2. Deportivo Cali: 21 puntos (11 PJ)

3. Millonarios: 21 puntos (13 PJ)

4. Bucaramanga: 20 puntos (10 PJ)

5. Medellín: 20 puntos (11 PJ)

6. Atlético Nacional: 19 puntos (9 PJ)

7. Santa Fe: 19 puntos (11 PJ)

8. Tolima: 18 puntos (11 PJ)

9. Llaneros: 14 puntos (11 PJ)

10. Once Caldas: 12 puntos (11 PJ)

11. Internacional ...: 12 puntos (12 PJ)

12. Cúcuta: 12 puntos (11 PJ)

13. Águilas Doradas: 11 puntos (10 PJ) 14. Boyacá Chicó: 11 puntos (10 PJ)

15. Alianza: 11 puntos (11 PJ)

16. Junior: 9 puntos (9 PJ)

17. Fortaleza: 9 puntos (11 PJ)

18. Deportivo Pereira: 8 puntos (10 PJ)

19. Pasto: 8 puntos (11 PJ)

20. Jaguares: 7 puntos (10 PJ)