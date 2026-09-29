CANAL RCN
Colombia Video

Video | Furgón quedó dentro de una vivienda tras un grave accidente en Girón: esto se sabe

El vehículo de carga descendía por la vía al aeropuerto cuando, al parecer, terminó impactando una vivienda en el sector de Puerta Grande.

Valentina Bernal

septiembre 29 de 2026
09:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una emergencia se registra hace unas horas en Girón, Santander, luego de un grave accidente de tránsito ocurrido en el sector de Puerta Grande, sobre la vía que conduce al aeropuerto.

De acuerdo con información preliminar, un vehículo de carga tipo furgón que descendía por este corredor habría perdido el control y terminado involucrado en un aparatoso siniestro.

Video | Campesino se llevó tremendo susto al encontrarse de frente con un hipopótamo en Puerto Boyacá
RELACIONADO

Video | Campesino se llevó tremendo susto al encontrarse de frente con un hipopótamo en Puerto Boyacá

El impacto provocó graves daños en una vivienda, que quedó completamente destruida, mientras los organismos de emergencia trabajan en el lugar para establecer si hay personas atrapadas entre los escombros.

¿Por qué ocurrió el accidente en Girón, Santander?

Según las primeras versiones conocidas, el furgón habría colisionado con varios motociclistas mientras descendía por la vía al aeropuerto.

Tras el impacto, el vehículo continuó su recorrido y terminó dentro de una vivienda ubicada en el sector de Puerta Grande.

La fuerza del choque ocasionó el colapso y destrucción de parte de la estructura, lo que obligó a los organismos de socorro a desplegar labores de búsqueda y rescate.

¿Hay víctimas del accidente en Puerta Grande, Santander?

A esta hora, equipos de socorro permanecen en el lugar atendiendo la emergencia y verificando las condiciones de la vivienda afectada.

Una de las principales tareas es determinar si hay personas atrapadas entre los restos de la estructura y establecer el número de personas que resultaron afectadas por el accidente.

Murió bebé de tres meses que esperaba un traslado médico: la EPS ya se pronunció
RELACIONADO

Murió bebé de tres meses que esperaba un traslado médico: la EPS ya se pronunció

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial sobre la cantidad de heridos.

De manera preliminar se habla de una persona fallecida y de varios heridos, pero estas cifras todavía están pendientes de confirmación oficial.

¿Cómo está la zona del accidente?

Mientras avanzan las labores de rescate y atención de la emergencia, las autoridades mantienen presencia en la zona para controlar el tránsito y permitir el trabajo de los equipos de socorro.

Cabe mencionar que, las circunstancias exactas que llevaron al conductor del furgón a perder el control todavía son materia de investigación.

Capturaron al señalado de agredir a una mujer en la estación U. Nacional: ¿qué originó el ataque?
RELACIONADO

Capturaron al señalado de agredir a una mujer en la estación U. Nacional: ¿qué originó el ataque?

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cali

Ladrón descubrió caso de abuso: mujer habría obligado a su hija a grabar videos explícitos

Timochenko

Esquema de seguridad de Rodrigo Londoño, 'Timochenko', incluye seis carros blindados y 16 hombres

Centro Democrático

Se rompe la derecha: el choque entre Salvación Nacional y el Centro Democrático sacude las alianzas para 2027

Otras Noticias

Secretaría de Hábitat

Abren nueva convocatoria de Ahorro para mi Casa: fechas y requisitos

La tercera convocatoria estará habilitada del 6 al 8 de octubre. El Distrito entregará hasta $1.085.561 mensuales durante 12 meses.

Fútbol Profesional Colombiano

Juan Carlos Osorio sorprendería con regreso al FPC: este es el club que quiere al DT

El experimentado DT fue visto en la ciudad dialogando con este club.

Venezuela

Esta es la verdad detrás del venezolano baleado por ICE: podría pasar 20 años en prisión

Invima

Invima prohíbe crema viral que promete eliminar verrugas: "Representa un riesgo"

Conciertos

Concierto de BTS en El Campín de Bogotá: este será el setlist que cantará la famosa banda