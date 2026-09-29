Video | Furgón quedó dentro de una vivienda tras un grave accidente en Girón: esto se sabe

Una emergencia se registra hace unas horas en Girón, Santander, luego de un grave accidente de tránsito ocurrido en el sector de Puerta Grande, sobre la vía que conduce al aeropuerto.

De acuerdo con información preliminar, un vehículo de carga tipo furgón que descendía por este corredor habría perdido el control y terminado involucrado en un aparatoso siniestro.

El impacto provocó graves daños en una vivienda, que quedó completamente destruida, mientras los organismos de emergencia trabajan en el lugar para establecer si hay personas atrapadas entre los escombros.

¿Por qué ocurrió el accidente en Girón, Santander?

Según las primeras versiones conocidas, el furgón habría colisionado con varios motociclistas mientras descendía por la vía al aeropuerto.

Tras el impacto, el vehículo continuó su recorrido y terminó dentro de una vivienda ubicada en el sector de Puerta Grande.

La fuerza del choque ocasionó el colapso y destrucción de parte de la estructura, lo que obligó a los organismos de socorro a desplegar labores de búsqueda y rescate.

¿Hay víctimas del accidente en Puerta Grande, Santander?

A esta hora, equipos de socorro permanecen en el lugar atendiendo la emergencia y verificando las condiciones de la vivienda afectada.

Una de las principales tareas es determinar si hay personas atrapadas entre los restos de la estructura y establecer el número de personas que resultaron afectadas por el accidente.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial sobre la cantidad de heridos.

De manera preliminar se habla de una persona fallecida y de varios heridos, pero estas cifras todavía están pendientes de confirmación oficial.

¿Cómo está la zona del accidente?

Mientras avanzan las labores de rescate y atención de la emergencia, las autoridades mantienen presencia en la zona para controlar el tránsito y permitir el trabajo de los equipos de socorro.

Cabe mencionar que, las circunstancias exactas que llevaron al conductor del furgón a perder el control todavía son materia de investigación.