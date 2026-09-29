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La hinchada del DIM no perdonó a Cuadrado: así lo abuchearon en el Atanasio Girardot

El histórico jugador antioqueño regresó al fútbol colombiano y debutó con Millonarios en el estadio donde comenzó su carrera profesional.

Cuadrado en el Atanasio Girardot
FOTO: Millonarios FC | @incognito_rojo

Ángel Ballén

septiembre 29 de 2026
08:36 p. m.
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Este 29 de septiembre se dio el esperado debut de Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios. El 'Panita' fue titular y capitán en el partido ante Independiente Medellín, el equipo con el que inició su carrera profesional por allá en 2008.

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Durante años, Cuadrado habló sobre la posibilidad de regresar al 'Poderoso' tras brillar por más de una década en el fútbol europeo. Sin embargo, su vuelta a Colombia se dio con Millonarios, un equipo con el que no tenía un vínculo previo que justificara su decisión.

El oriundo del municipio de Necoclí manifestó que no volvió al DIM por la sencilla razón de que el equipo no lo buscó. Expresó que ya habían hecho un esfuerzo económico por fichar a Juan Fernando Quintero, por lo que optó por el 'Embajador' para el siguiente paso de su carrera.

Los hinchas del DIM no perdonaron a Cuadrado

Pese a la excusa de Cuadrado, los hinchas de Independiente Medellín no lo perdonaron en el Atanasio Girardot. Desde el momento en el que pisó el terreno de juego se escucharon los abucheos, los cuales se quedaron cortos con relación a lo que sonaba cada vez que tocaba el balón.

En los primeros minutos del partido, Cuadrado intentó dar un pase largo, el cual no tuvo buen destino y se escapó por la última línea. En ese momento, los gritos en contra del exJuventus se mantuvieron por largos segundos.

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