Así fue el partidazo entre DIM y Millonarios: festival de goles y debut accidentado de Cuadrado

Este martes se jugó uno de los partidos más esperados del semestre. Independiente Medellín recibió a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot, en lo que terminó siendo el debut oficial de Juan Guillermo Cuadrado tras regresar al fútbol colombiano.

El histórico jugador antioqueño fue titular y capitán en el equipo 'Embajador' y terminó dejando una buena primera impresión, pese a que tuvo a la hinchada local en contra durante los 60 minutos que alcanzó a disputar.

Terminó siendo importante en los goles de Millonarios y cuando fue sustituido terminó con una herida a la altura de la ceja, la cual lo dejó con el rostro y la camiseta ensangrentada, aunque no fue una situación de gravedad.

El vibrante empate entre DIM y Millonarios

El partido terminó igualado a 2 goles. La ventaja la tomó Millonarios gracias a un autogol de Luis Escorcia. Daniel Ruiz centró desde la izquierda, Stiven Barreiro desvió la trayectoria y tras un desvío en el hombre del DIM acabó en el fondo de la red.

El DIM reaccionó sobre el minuto 39 con un buen remate de cabeza de Hayen Palacios luego de un tiro de esquina, pero justo antes de terminar la primera mitad, Leonardo Castro hizo efectiva la 'Ley del Ex' y marcó un golazo tras rematar de pierna izquierda.

Finalmente, el 'Poderoso' puso el 2-2 definitivo en el marcador. Tras un centro desde la izquierda, Martgani controló en el área y la dejó servida para Nivaldo Herazo, quien venció al portero visitante con un fuerte remate cruzado.

El partido superó las expectativas de la previa y ambos equipos mostraron un gran nivel que se refleja en la posición que ocupan en la tabla. Millonarios es tercero con 21 puntos, mientras que el DIM es quinto con 20.