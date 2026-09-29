Juan Carlos Osorio sorprendería con regreso al FPC: este es el club que quiere al DT

La directiva del Jaguares de Córdoba se encuentra analizando alternativas de alto calibre para recomponer el rumbo deportivo de la institución. Tras la salida del director técnico Hubert Bodhert —quien dejó el banquillo de los 'felinos' luego de una serie de resultados adversos que incluyeron la reciente derrota por 1-2 frente a Alianza Valledupar—, el nombre del experimentado estratega colombiano Juan Carlos Osorio ha tomado la máxima fuerza en la carpeta de candidatos para asumir las riendas del equipo cordobés.

El conjunto de Montería atraviesa un momento crítico en el rentado nacional. Comprometido de manera directa en la temida tabla del descenso y ubicado en la parte baja de la clasificación de la Liga BetPlay, el club necesita un giro absoluto de timón para evitar la pérdida de la categoría.

En este escenario complejo, la dirigencia considera que la jerarquía, la metodología de trabajo vanguardista y la amplia experiencia internacional de Juan Carlos Osorio representan el perfil idóneo para inyectar carácter, orden táctico y competitividad a un plantel urgido de triunfos.

Osorio se acerca a Jaguares de Córdoba

Juan Carlos Osorio, quien cuenta con un recorrido destacado que incluye pasos por la Selección de México en Copas del Mundo, Atlético Nacional, Once Caldas, América de Cali y diversos clubes del exterior, se encuentra libre tras su etapa internacional. Su posible llegada a la escuadra cordobesa significaría un movimiento sorpresivo y ambicioso en el mercado de fichajes del fútbol colombiano, demostrando la urgencia y la apuesta de la directiva por un proyecto que logre blindar al equipo del descenso.

No obstante, las negociaciones no pintan sencillas. Las pretensiones económicas y deportivas del estratega risaraldense suelen ser elevadas, un factor que la directiva de Jaguares sopesa cuidadosamente frente a la realidad financiera de la institución. A pesar de los retos económicos, la urgencia deportiva obliga a los directivos a buscar alternativas que marquen un antes y un después en la campaña actual.

Los hinchas de Jaguares siguen atentos a cada movimiento institucional, conscientes de que el margen de error es mínimo. La contratación de un técnico del prestigio de Osorio no solo ilusiona a la afición con mantener la categoría, sino que sentaría las bases de un proyecto deportivo mucho más ambicioso a mediano plazo.

En los próximos días se definirán detalles clave para saber si el "Mister" acepta el reto de asumir el banquillo de los 'felinos' en este exigente tramo del torneo.