Esta es la verdad detrás del venezolano baleado por ICE: podría pasar 20 años en prisión

El caso de un ciudadano venezolano herido de bala durante un operativo de inmigración en Texas tomó un nuevo giro. Nueve días después del incidente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos federales contra Wilber Rafael Garcés Pérez, de 28 años.

El hombre permanece detenido y enfrenta una acusación por agredir, resistirse, interferir y obstruir a un agente federal. Si llegara a ser declarado culpable, podría recibir una condena de hasta 20 años de prisión federal.

Pero el caso tiene dos versiones enfrentadas: la de los agentes de ICE y la del propio venezolano.

¿Qué ocurrió durante el operativo?

Los hechos se remontan al 20 de septiembre, en Austin, Texas. Según los documentos presentados por el Departamento de Justicia, agentes de la Oficina de Operaciones de Detención y Remoción de ICE lo detuvieron después de identificarlo como una persona contra quien existía una orden final de deportación emitida por un juez de inmigración.

El venezolano se movilizaba en un automóvil mientras trabajaba como repartidor. Los agentes le pidieron que pusiera el vehículo en estacionamiento y descendiera.

La Fiscalía sostiene que ignoró las instrucciones y comenzó a avanzar con el automóvil. De acuerdo con la denuncia, durante esa maniobra golpeó a uno de los agentes con el espejo lateral.

Posteriormente, los agentes lo siguieron. El funcionario identificado como L.G. afirmó que el venezolano intentó utilizar nuevamente el vehículo para golpearlo y fue entonces cuando el agente disparó contra el automóvil y el venezolano resultó herido.

¿Cuál es la versión del venezolano herido por el ICE?

El venezolano rechaza esa descripción de los hechos. Según su relato, él les habría pedido a los agentes que le permitieran estacionar el vehículo en un lugar seguro antes de entregarse.

Asegura que intentó desplazarse para hacerlo, pero los agentes intervinieron y se produjo una colisión. Después recibió el disparo.

La investigación todavía busca establecer exactamente qué ocurrió durante esos segundos, pero un elemento que ha generado cuestionamientos es que el agente que disparó no llevaba una cámara corporal activa. El otro funcionario presente sí tenía una, pero las imágenes no registraron el momento del disparo.

La bala sigue alojada en su espalda

Después de recibir el disparo, él fue trasladado a un hospital. Sin embargo, posteriormente fue llevado a un centro de detención de ICE mientras todavía tenía la bala alojada en la espalda.

Su defensa sostiene que el proyectil permanece cerca de la columna y que el hombre ha presentado dolor y otras complicaciones. Sus abogados han solicitado que sea liberado para recibir atención médica, pero el Departamento de Seguridad Nacional, por su parte, ha señalado que está recibiendo atención médica adecuada bajo custodia.

¿Por qué ahora enfrenta cargos?

La acusación presentada por el Departamento de Justicia no corresponde al disparo que recibió, sino a lo que las autoridades estadounidenses consideran una agresión y resistencia contra un funcionario federal durante el operativo.

La Fiscalía sostiene que existe causa probable para acusarlo de agredir, resistirse, interferir y obstruir a un agente federal.

La defensa cuestiona esa versión y busca que Garcés pueda permanecer en Estados Unidos mientras avanza la investigación sobre el uso de la fuerza. La Fiscalía del condado de Travis también pidió que no fuera deportado mientras se investiga el tiroteo, debido a que podría ser un testigo relevante del caso.