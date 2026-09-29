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Resultado Super Astro Luna hoy, 29 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

¡Se definieron los afortunados tras el sorteo del Super Astro Luna de este 29 de septiembre! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

septiembre 29 de 2026
10:00 p. m.
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Mucho antes de que comiencen a moverse las baloteras, cada apuesta del Super Astro Luna ya dejó una huella.

Todo está en el tiquete. Allí queda registrada la decisión que tomó el jugador: las cifras seleccionadas, el signo zodiacal, el valor apostado y los datos correspondientes al sorteo. Desde ese momento, la jugada queda definida y solo falta enfrentarla al resultado oficial.

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Eso ocurrirá nuevamente este 29 de septiembre de 2026, cuando el Super Astro Luna realice su sorteo nocturno.

¿Quiénes serán los ganadores en el más reciente sorteo? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 29 de septiembre de 2026

Para este martes se programó el sorteo 8258 del Super Astro Luna, cuya realización fue a las 10:50 p. m.

Las balotas se fueron deteniendo de manera paulatina y, finalmente, la combinación ganadora fue la siguiente:

  • Número: 7738.
  • Signo: Virgo.

Un pequeño comprobante reúne toda la información de la jugada en el Super Astro Luna

La importancia del tiquete se entiende mejor cuando llega la hora de comprobar el resultado.

Imagine que una persona conserva varios comprobantes correspondientes a diferentes jornadas. Aunque haya utilizado repetidamente su número favorito, no bastaría con encontrar las mismas cifras impresas.

Primero tendría que identificar cuál de esos tiquetes pertenece al sorteo de este martes y, posteriormente, vendría la comparación.

Las cuatro cifras deben revisarse en el orden correspondiente y el signo zodiacal también forma parte de las condiciones del juego. El reglamento establece, además, que el tiquete original es uno de los elementos necesarios para validar posteriormente el pago de un eventual premio.

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Por eso, la historia de una apuesta comienza antes de que aparezca el resultado y puede continuar después de conocerlo.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.

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