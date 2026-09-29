Concierto de BTS en El Campín de Bogotá: este será el setlist que cantará la famosa banda

Bogotá ya está preparada para los conciertos que BTS, el famoso grupo musical de K-pop originario de Corea del Sur, realizará en El Campín.

La primera presentación será el viernes 2 de octubre de 2026 y las puertas del escenario, de acuerdo con lo que está estipulado en la programación, se abrirán a las 4:00 de la tarde.

Además, al día siguiente (sábado 3 de octubre), la famosa banda realizará un segundo concierto que hace parte del 'BTS World Tour 'ARIRANG''.

Por lo tanto, los seguidores del k-pop no solo están terminando de definir sus 'outfits', sino que también están atentos a las canciones que podrán cantar junto a los artistas.

Y, en medio de esa coyuntura, se conoció cuál sería el setlist que interpretaría la agrupación en los dos conciertos programados en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Este será el setlist de BTS en sus conciertos del 2 y 3 de octubre en El Campín de Bogotá

De acuerdo con la información revelada, estas serían las 23 canciones con las que BTS pondrá a vibrar al público asistente al 'coloso de la 57':

Hooligan. Aliens. Run BTS. Don't know bout us. Like animals. Fake love. Swim. Merry go round. 2.0. Normal. Not today. Mic drop. FYA. Fire. Body to body. Idol. Come over. Butter. Dynamite. Mikrokosmos. I need u. Please. Into the sun.

Información importante a tener en cuenta para los conciertos de BTS en El Campín de Bogotá

Según Ticketmaster, la tiquetera a cargo de la venta de boletas para los conciertos de BTS en Bogotá, los shows del 2 y 3 de octubre iniciarán a las 8:00 de la noche.

Asimismo, el ingreso está permitido para los mayores de 7 años, pero todos los menores de edad deberán estar acompañados de un adulto.