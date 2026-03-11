"Qué pasa con este año": nuevo luto para el reconocido productor de Yeison Jiménez

Colombia está de luto tras la muerte de Zalek, el cantante de música urbana.

El artista oriundo de Barranquilla se encontraba en Medellín conduciendo una moto. Sin embargo, de manera inesperada, estuvo involucrado en un siniestro que apagó su vida.

Todo ocurrió en la tarde del 10 de marzo, apenas unas horas después de que publicó una historia en clases de canto con su profesora Elizabeth Arango Orozco.

"Increíble que en la tarde estábamos en clase y que ya no vamos a cantar más juntos. Aprendí mucho de ti", escribió la profesora en sus redes sociales tras lo ocurrido.

Además, Georgy Parra, el productor de Yeison Jiménez, también reaccionó. ¿Cuál fue su mensaje?

Georgy Parra, en una historia de Instagram, recordó una foto de Zalek y aseguró que el 2026 le ha quitado a personas muy valiosas.

"No puedo entender qué pasa con este año. Qué triste noticia perder un talentazo de estos como Zalek", escribió.

"Qué honor conocerte y me emocionaba saber que trabajaríamos juntos", añadió.

El cantante Benjamín Cordero también se pronunció tras la muerte de Zalek

Después de que el mánager Gus Rincón confirmó la muerte de Zalek en un accidente vial, Benjamín Cordero recordó la última vez que se vio con su amigo.

"Me dejas con un nudo en la garganta. Nos vimos hace unas semanas, me dijiste que escribiéramos música juntos, siempre con una sonrisa para dar. Te adelantaste, compadre, tengo el corazón arrugado", puntualizó.

"Descansa en paz. Te quiero mucho, amigo, y para siempre", concluyó.

Zalek tenía 30 años y a lo largo de su carrera realizó proyectos musicales con artistas de primer nivel como Elder Dayán, Fanny Lu y Luister La Voz.