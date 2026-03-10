Atlético Nacional definió situación de Andrés Felipe Román

En medio de la planificación deportiva para las próximas temporadas, Atlético Nacional confirmó una decisión clave para su proyecto institucional: asegurar la continuidad del lateral derecho Andrés Felipe Román, uno de los futbolistas más importantes de la plantilla en los últimos años.

El club antioqueño alcanzó un acuerdo con el defensor para extender su vínculo contractual por tres años más. Con esta renovación, el jugador bogotano quedaría ligado al equipo hasta junio de 2029, reforzando así la base deportiva del conjunto verdolaga para los próximos retos en el fútbol colombiano e internacional.

La noticia llega en un momento en el que la dirigencia del club busca consolidar un proyecto competitivo, manteniendo a los futbolistas que han demostrado regularidad y liderazgo dentro del campo.

Román, de 30 años, se ha convertido en una pieza fundamental dentro del esquema de Atlético Nacional desde su llegada al club en 2022, cuando fue fichado procedente de Millonarios.

Su capacidad defensiva, la proyección por la banda derecha y su experiencia en partidos de alta exigencia lo han llevado a ganarse la confianza de los entrenadores y el respaldo de la afición verdolaga.

Atlético Nacional asegura la renovación de Andrés Felipe Román hasta 2029

La renovación de Andrés Felipe Román representa una apuesta clara de Atlético Nacional por mantener estabilidad en su plantilla.

En los últimos años, el club ha buscado fortalecer su estructura deportiva con jugadores que aporten experiencia y continuidad al proyecto.

Desde su llegada al equipo, Román ha sido un futbolista constante en la defensa del cuadro paisa. Su rendimiento lo ha llevado a convertirse en uno de los laterales más destacados del campeonato colombiano, participando en torneos como la Liga BetPlay y competiciones internacionales organizadas por la Conmebol.

El defensor también ha aportado liderazgo dentro del vestuario, un aspecto que el club considera fundamental para la consolidación de su proyecto deportivo.

La continuidad del jugador envía un mensaje claro: Atlético Nacional quiere mantener una base sólida que le permita competir por títulos en las próximas temporadas.

El futuro de Andrés Felipe Román podría cambiar pese a su renovación

Aunque el nuevo contrato asegura la permanencia de Román hasta 2029, esto no significa necesariamente que el defensor permanezca todo ese tiempo en el club.

De acuerdo con información revelada por la periodista deportiva Pilar Velásquez, el lateral colombiano mantiene mercado en otros equipos y podría recibir ofertas en el futuro.

Esto significa que, en caso de llegar una propuesta atractiva desde el exterior o de otro club importante, Atlético Nacional podría considerar una transferencia antes de que finalice su contrato.

Sin embargo, por ahora la prioridad del club es garantizar la continuidad de uno de sus jugadores más regulares y asegurar una base competitiva para afrontar los desafíos deportivos que vienen.

Con esta renovación, el equipo verdolaga busca fortalecer su estructura de cara a los torneos venideros y mantener a un futbolista que se ha consolidado como una de las figuras del plantel.