Atlético Nacional goleó como visitante a Junior y es el nuevo líder del FPC: vea los goles

El fútbol colombiano vivió una noche intensa en Barranquilla. Atlético Nacional logró una contundente victoria como visitante tras derrotar 0-4 a Junior de Barranquilla en el estadio Metropolitano, en partido aplazado correspondiente a la fecha 3 de la Liga BetPlay.

El conjunto verdolaga aprovechó su momento y mostró contundencia frente al arco rival. Con esta victoria, el equipo antioqueño llegó a 21 puntos y se convirtió en el nuevo líder del FPC, superando al Deportivo Pasto por diferencia de gol.

Atlético Nacional se impuso con autoridad en Barranquilla

El partido comenzó con intensidad, pero el encuentro cambió rápidamente tras la expulsión del defensor Jermain Peña al minuto 20', lo que dejó al Junior con un jugador menos durante gran parte del compromiso.

A partir de ese momento, Nacional tomó el control del juego y empezó a generar peligro constante en el arco rival.

El primer golpe llegó justo antes del descanso. En el tiempo de reposición del primer tiempo, Juan Rengifo apareció al minuto 45+4 para marcar el 0-1 y abrir el camino de la victoria verdolaga.

En la segunda parte, el dominio del equipo visitante se hizo más evidente. Con espacios en defensa, Nacional aprovechó para ampliar el marcador y asegurar el resultado.

Los goles que sellaron la goleada verdolaga

El segundo gol llegó al minuto 77, cuando Alfredo Morelos amplió la ventaja para Nacional y dejó el partido prácticamente definido.

Minutos después apareció Dairon Asprilla, quien al 83’ marcó el tercer gol de la noche para el conjunto antioqueño.

La goleada se cerró al minuto 87, cuando Marlos Moreno anotó el cuarto tanto del compromiso, desatando la celebración de los hinchas verdolagas.

Con este resultado, Atlético Nacional alcanza 21 puntos y se ubica como líder de la Liga BetPlay, mientras que Junior de Barranquilla se queda en la séptima posición con 16 unidades.