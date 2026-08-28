Tabla de reclasificación de la Liga BetPlay: así están los cupos a Libertadores y Sudamericana

Esta semana se disputó la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-II y la tabla de reclasificación comienza a tomar cada vez más importancia. Esta clasificación define varios de los cupos de Colombia a los torneos internacionales de 2027, por lo que conseguir un lugar en competencias Conmebol es uno de los principales objetivos de los 20 clubes de la primera división.

Además de los campeones de Liga y Copa, los equipos que tengan un buen rendimiento a lo largo del año pueden conseguir un boleto a la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana a través de la reclasificación. Por eso, cada punto sumado en el campeonato puede terminar siendo determinante al momento de repartir las plazas internacionales.

Así se definen los cupos a Libertadores y Sudamericana en Colombia

Copa Libertadores:

Fase de grupos : Clasifican los campeones de Liga de cada semestre. Si un club logra el bicampeonato, el cupo directo pasa al líder de la reclasificación.

: Clasifican los campeones de Liga de cada semestre. Si un club logra el bicampeonato, el cupo directo pasa al líder de la reclasificación. Fase previa (Fase 2): Dos cupos asignados a los mejores ubicados en la reclasificación que aún no tengan boleto a grupos. Deberán superar dos rondas de eliminación directa frente a rivales internacionales.

Copa Sudamericana:

Fase previa : Colombia cuenta con cuatro boletos. Tres se otorgan a los siguientes mejores posicionados en la reclasificación y el restante es para el campeón de la Copa BetPlay (si este ya está clasificado a Libertadores, el cupo se corre al siguiente de la tabla).

: Colombia cuenta con cuatro boletos. Tres se otorgan a los siguientes mejores posicionados en la reclasificación y el restante es para el campeón de la Copa BetPlay (si este ya está clasificado a Libertadores, el cupo se corre al siguiente de la tabla). Formato: Los cuatro clubes colombianos se enfrentan entre sí en llaves eliminatorias para acceder a la fase de grupos. A partir del próximo año, estos cruces serán a ida y vuelta, dejando atrás el formato de partido único.

Así está la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay