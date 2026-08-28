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Tabla de reclasificación de la Liga BetPlay: así están los cupos a Libertadores y Sudamericana

El fútbol colombiano avanza hacia la definición de los campeones de fin de año y varios clubes ya hacen cuentas sobre un posible cupo a torneos internacionales.

Atlético Nacional América de Cali
FOTO: América de Cali

Ángel Ballén

agosto 28 de 2026
07:54 a. m.
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Esta semana se disputó la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-II y la tabla de reclasificación comienza a tomar cada vez más importancia. Esta clasificación define varios de los cupos de Colombia a los torneos internacionales de 2027, por lo que conseguir un lugar en competencias Conmebol es uno de los principales objetivos de los 20 clubes de la primera división.

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Además de los campeones de Liga y Copa, los equipos que tengan un buen rendimiento a lo largo del año pueden conseguir un boleto a la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana a través de la reclasificación. Por eso, cada punto sumado en el campeonato puede terminar siendo determinante al momento de repartir las plazas internacionales.

Así se definen los cupos a Libertadores y Sudamericana en Colombia

Copa Libertadores:

  • Fase de grupos: Clasifican los campeones de Liga de cada semestre. Si un club logra el bicampeonato, el cupo directo pasa al líder de la reclasificación.
  • Fase previa (Fase 2): Dos cupos asignados a los mejores ubicados en la reclasificación que aún no tengan boleto a grupos. Deberán superar dos rondas de eliminación directa frente a rivales internacionales.

Copa Sudamericana:

  • Fase previa: Colombia cuenta con cuatro boletos. Tres se otorgan a los siguientes mejores posicionados en la reclasificación y el restante es para el campeón de la Copa BetPlay (si este ya está clasificado a Libertadores, el cupo se corre al siguiente de la tabla).
  • Formato: Los cuatro clubes colombianos se enfrentan entre sí en llaves eliminatorias para acceder a la fase de grupos. A partir del próximo año, estos cruces serán a ida y vuelta, dejando atrás el formato de partido único.

Así está la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay

  1. Atlético Nacional - 64 puntos
  2. América de Cali - 50 puntos
  3. Deportes Tolima - 47 puntos
  4. Junior - 45 puntos (Ya clasificado a fase de grupos de Libertadores)
  5. Independiente Santa Fe - 40 puntos
  6. Once Caldas - 40 puntos
  7. Millonarios FC - 36 puntos
  8. Independiente Medellín - 35 puntos
  9. Deportivo Pasto - 35 puntos
  10. Deportivo Cali - 34 puntos
  11. Águilas Doradas - 34 puntos
  12. Internacional de Bogotá - 34 puntos
  13. Llaneros - 33 puntos
  14. Atlético Bucaramanga - 32 puntos
  15. Fortaleza FC - 28 puntos
  16. Cúcuta Deportivo - 24 puntos
  17. Jaguares - 22 puntos
  18. Alianza Valledupar - 19 puntos
  19. Boyacá Chicó - 18 puntos
  20. Deportivo Pereira - 12 puntos
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