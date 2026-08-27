Estremecedora confesión de figura de Santa Fe: "me subía al auto y tenía ganas de darme contra algo"

Franco Fagúndez, figura de Independiente Santa Fe en la histórica eliminación a River en Argentina, confesó ante los medios de comunicación el difícil momento por el que estaba pasando hace un año antes de ser fichado por el cuadro bogotano.

En entrevista postpartido, habló para el medio argentino TyC Sports y confesó que atravesó por un cuadro de depresión y tenía pensamientos feos. "Me subía al auto y tenía ganas de darme contra algo", fue el duro relato del delantero frente a las cámaras. Además, recordó la dura lesión que había sufrido en su rodilla, la muerte de un amigo y problemas familiares. "Tenés que pedir ayuda. Uno nunca puede solo con los problemas", concluyó Fagúndez.

Franco Fagúndez fue figura ante River Plate

En el minuto 58 del partido entre River Plate y Santa Fe, solo unos minutos después del gol del equipo argentino, el técnico 'cardenal' Pablo Repetto ingresó al terreno de juego a Franco Fagúndez para intentar empatar el partido y seguir con vida en la Copa Sudamericana. A los 81 minutos, el juez central pitó penal a favor de Santa Fe y cuando todos pensaban que el cobrador sería el goleador Hugo Rodallega, Franco tomó el balón y con un potente remate, logró el empate 'cardenal'. En la tanda de penales, fue el encargado de cobrar el quinto penal, que, en caso de ser fallado, le daba la clasificación al club 'millonario'.

A pesar de no ser un habitual titular, Franco siempre ha tenido destacadas actuaciones cuando tiene la oportunidad de ingresar al campo, demostrando profesionalismo y ganas de tener un puesto en el 11 titular de Pablo Repetto. Ahora, tras la actuación del pasado miércoles, la hinchada lo reconoce y pide que tenga más minutos en los próximos partidos.

Trayectoria de Franco Fagúndez

Antes de arribar a la capital de la República en enero de 2026, el delantero uruguayo jugó un año en el Santos Laguna de México; del 2021 al 2024 estuvo en su país jugando para Nacional de Montevideo, donde tuvo destacadas actuaciones. Inició su carrera en las categorías sub-19 de Montevideo Wanderers y Danubio.

En 2026, registra 8 goles y 4 asistencias con la camiseta de Independiente Santa Fe.