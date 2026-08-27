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Millonarios se tomó Villavicencio y venció 2-0 a Llaneros: vea los goles

Millonarios ganó en Villavicencio y se metió en la pelea por el liderato: vea las anotaciones.

Millonarios vs. Llaneros
Foto: Millonarios

Noticias RCN

agosto 27 de 2026
08:08 p. m.
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Millonarios consiguió una importante victoria en Villavicencio al derrotar 2-0 a Llaneros en el estadio Bello Horizonte, por la Liga BetPlay II-2026. El equipo bogotano aprovechó la expulsión temprana de un jugador local y aseguró los tres puntos con goles de Chaverra y Andrey Estupiñán.

¿Cómo fue la victoria de Millonarios ante Llaneros?

El partido comenzó con una situación que condicionó rápidamente el desarrollo del encuentro. Apenas al minuto 3, Jhon Vásquez fue expulsado por una fuerte falta sobre Valencia, dejando a Llaneros con diez jugadores durante prácticamente todo el compromiso.

Millonarios aprovechó la superioridad numérica y empezó a encontrar espacios en el campo rival. Al minuto 28 llegó el primer gol: una pelota filtrada consiguió romper la defensa de Llaneros y Chaverra, con tranquilidad y utilizando su pierna izquierda, definió para poner el 1-0.

Con la ventaja, el conjunto dirigido por Fabián Bustos, manejó la pelota y controló los tiempos del partido. Llaneros intentó responder, pero tuvo dificultades para transformar su juego en ocasiones claras frente al arco defendido por Burrai.

El equipo local se fue al descanso abajo en el marcador y con la obligación de buscar una reacción en la segunda parte.

¿Quién marcó el segundo gol de Millonarios ante Llaneros?

El conjunto embajador mantuvo el control durante buena parte del segundo tiempo y esperó su oportunidad para sentenciar el encuentro.

La definición llegó al minuto 82, cuando Andrey Estupiñán apareció para marcar el segundo tanto de Millonarios y prácticamente asegurar la victoria en Villavicencio.

El 2-0 le permitió al equipo bogotano cerrar el partido con tranquilidad y regresar a la capital con tres puntos importantes en la lucha por los primeros lugares de la Liga BetPlay II-2026.

Con este resultado, Millonarios llegó a 10 puntos y ocupa la tercera posición de la tabla. América lidera con 16 unidades, mientras que Llaneros permanece segundo con 11.

El equipo embajador tendrá ahora un nuevo compromiso en Bogotá. Millonarios enfrentará a Internacional de Bogotá el domingo 30 de agosto, a las 6:15 p. m., en busca de otra victoria que le permita seguir acercándose al liderato.

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