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¿El crimen del empresario Gustavo Aponte fue un error? Fiscalía reveló una fuerte hipótesis

Noticias RCN tuvo acceso a la audiencia de imputación del primer y único capturado hasta ahora por el asesinato del arrocero.

Mañana Express

agosto 28 de 2026
07:53 a. m.
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Avanza la investigación por el crimen de Gustavo Adolfo Aponte, el arrocero que fue asesinado en el norte de Bogotá sobre la tarde del pasado 11 de febrero de 2026.

Uno de los responsables, identificado como Leonel Enrique Llanos, fue capturado en las últimas horas y es señalado de ser el conductor de la moto en la que escapó el sicario que materializó el homicidio.

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Los detalles revelados por la Fiscalía durante la audiencia apuntan a un posible error por parte de los criminales, quienes tenían como objetivo a otra persona.

Sicario habría confundido a la víctima con su principal objetivo

Noticias RCN tuvo acceso a la citación en la que la fiscal del caso aseguró que el sicario, identificado como Isaac Daniel Rodríguez habría confundido al empresario con Olimpo Antonio Oliver, quien había sido objeto de acciones de seguimiento días antes.

Leonel Llanos, alias Tony, fue señalado por la Fiscalía de participar en las actividades de perfilamiento de quien iba a ser víctima del atentado, así como en la disposición y articulación de medios logísticos para ejecutar el ataque.

Llanos sería el responsable de disponer de una motocicleta de placas XCC62G para transportar al autor material del homicidio de una barbería hasta el sector en el que se ejecutó el plan.

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Adicional a esto, el ente investigador encontró que al menos ocho miembros de la banda crearon un grupo de WhatsApp llamado ‘Gladiadores’ para coordinar y hacer el seguimiento de la víctima.

Así fue el crimen de empresario Gustavo Aponte

No obstante, y a pesar de la planeación llevada a cabo por la banda, una equivocación del sicario habría cobrado la vida del empresario arrocero Gustavo Adolfo Aponte, quien fue confundido con Olimpo Antonio Oliver, a parecer por sus características físicas.

Fue así como la fiscal encargada relató la forma en la que el sicario abordó por la espalda al empresario Aponte y accionó su arma de fuego en repetidas ocasiones.

En esa misma acción también fue asesinado Luis Gabriel Gutiérrez, escolta del empresario.

La juez de garantías declaró legal la captura e imputación de cargos contra alias Tony, quien no aceptó su responsabilidad. La próxima semana será la solicitud de medida de aseguramiento en su contra.

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