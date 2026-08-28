Bancolombia abre nuevo catálogo de lotes y apartamentos desde los 36 millones de pesos

Bancolombia mantiene habilitada la oferta de inmuebles nuevos y usados dentro de su ecosistema digital Tu360Inmobiliario, una herramienta pensada para facilitar la adquisición de vivienda y finca raíz en Colombia a través de alianzas con constructoras, comercializadores y propietarios particulares.

El catálogo incluye predios con precios que inician desde los $36 millones de pesos, un rango de entrada enfocado principalmente en terrenos y lotes urbanizados localizados en municipios turísticos y zonas de desarrollo del país.

Asimismo, la plataforma ofrece apartamentos usados, vivienda de interés social (VIS) y proyectos nuevos en las principales capitales y sus zonas metropolitanas.

Catálogo de lotes y aptos desde los 36 millones

Opciones campestres y lotes en municipios como Carmen de Apicalá o Flandes (Tolima), con valores desde los $36.000.000 COP y extensiones comerciales estándar se pueden encontrar en el portal inmobiliario de la entidad.

También, los clientes pueden encontrar inmuebles terminados en zonas periféricas y sectores en desarrollo desde los $100.000.000 COP, con áreas promedio entre 38 y 45 metros cuadrados.

Estos son algunos de los lotes y aptos:

Lote en venta en Carmen de Apicalá: $36.000.000 COP - Cjr Aquapark las tres palmas Son 72m² área 6x12.

Lote en venta en Flandes, Tolima: $40.000.000 COP - Conjunto Residencial San Fernando de Segovia, una zona tranquila y de desarrollo en el municipio de Flandes.

Casa en venta en Bello - $282.000.000 COP - Con un área total de 117.61 M², donde tiene construido 66.47 M² y terraza 43.48 M².

Apartamento en venta en Bogotá - $200.000.000 COP - Consta de 3 habitaciones, 2 baños, estacionamiento por sorteo.

Apartamento en venta en Bogotá, Cajicá - $350.000.000 COP - Área de estudio, balcón, sala, cocina tipo americano y área de ropas muy bien distribuidos en 62.71 m².

Foto: Tu Inmobiliario 360

Una de las ventajas clave de esta vitrina digital es la integración con las herramientas financieras de la entidad bancaria. Los usuarios interesados pueden realizar búsquedas filtradas por ubicación, precio, área y tipo de propiedad, además de simular y solicitar directamente créditos de vivienda o leasing habitacional sobre el inmueble seleccionado.

Para consultar el listado completo de predios disponibles en todo el país, los interesados pueden ingresar a través de la plataforma oficial tu360inmobiliario.bancolombia.com.