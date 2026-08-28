Reconocida presentadora confesó que asesinó a su madre a puñaladas: enfrentaría cadena perpetua

El pasado 21 de agosto de 2026, una reconocida presentadora de televisión de Estados Unidos aceptó el crimen de su madre.

Se trata de Angelynn Mock, que tiene 48 años y durante más de una década trabajó en medios como KLKN, KOHK Fox 25 y KTVI Fox 2.

El asesinato, de acuerdo con los reportes de las autoridades, sucedió el 31 de octubre de 2025 dentro de una vivienda ubicada en Wichita, Kansas, Estados Unidos.

¿Qué ha declarado Angelynn Mock, la reconocida presentadora de televisión, ante las autoridades?

El día del crimen, Angelynn Mock fue encontrada a las afueras de la casa, cubierta de sangre.

Entre tanto, Anita Avers, que era su mamá y tenía 80 años, fue localizada en una de las habitaciones de la vivienda, con múltiples heridas realizadas con cuchillos y, a pesar de que alcanzó a ser trasladada a un hospital, falleció al poco tiempo.

Cuando inició el caso, la presentadora afirmó que actuó en defensa propia porque su madre "era el diablo" y "expulsaba veneno por su boca".

Tras esas declaraciones, su padrastro reveló que Angelynn Mock había sido diagnosticada con trastorno esquizoafectivo, depresión y episodios delirantes, y un juez tomó la decisión de suspender provisionalmente el juicio en enero de 2026 bajo el argumento de que la estadounidense no tenía la capacidad mental para afrontar las diligencias.

En medio de ese panorama, fue enviada a un hospital psiquiátrico y, luego de un largo proceso de tratamientos, se le realizaron nuevas pruebas en julio y se determinó que ya comprendía el proceso y que podía reactivarse el caso.

Por ende, volvió a acudir ante un juez y aceptó la responsabilidad por asesinato en primer grado.

¿Cuál es la condena que podría enfrentar la presentadora Angelynn Mock?

Aunque la sentencia de Angelynn Mock se notificará hasta el 5 de octubre de 2026, ha trascendido que lo más probable es que la presentadora tenga que enfrentar una pena de cadena perpetua.

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No obstante, quedaría abierta la posibilidad de que solicite su libertad condicional después de que pasen los primeros 25 años.