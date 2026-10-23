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Fuerte sismo 'sacudió' a Italia hoy 23 de octubre de 2026: este es el reporte oficial

¿Cuáles fueron las zonas más cercas al epicentro? Las autoridades ya lo precisaron.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 23 de 2026
07:02 a. m.
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Este 23 de octubre de 2026, las entidades sismológicas detectaron un fuerte temblor en Italia cuando eran las 12:19 de la tarde en ese país.

La magnitud sobrepasó los 5.0, mientras que la profundidad fue superficial. Además, el movimiento telúrico se sintió de manera considerable en zonas como Sicilia y Calabria.

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¿Dónde fue el epicentro? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte sismo que se percibió en Italia hoy 23 de octubre de 2026

  • 12:19 p.m. en Italia / 5:19 a.m. en Colombia.

Epicentro: mar Tirreno, 62 km al oeste de Isola Salina, Sicilia, Italia.

Magnitud: 5.7.

Profundidad: superficial (10 kilómetros).

Lugares más cercanos al epicentro: a 77 kilómetros de Cefalú, a 82 de Capo d'Orlando, a 91 de Bagheria, a 91 de Termini Imerese, a 92 de Ficarazzi, a 94 de Villabate y a 96 de Palermo.

¿Qué han expresado las autoridades de Italia tras el sismo de hoy 23 de octubre de 2026?

A raíz de los primeros monitoreos, los expertos han manifestado que no se han detectado daños materiales y que tampoco se han reportado heridos ni víctimas.

Además, luego de analizar detenidamente el oleaje del Mar Tirreno, se determinó que no existe riesgo de que se desate un tsunami en las costas.

No obstante, las autoridades de los municipios más cercanos continúan realizando las inspecciones correspondientes y les han pedido a los ciudadanos que mantengan la calma y se actualicen a través de los canales oficiales de información.

¿Se han presentado réplicas tras el fuerte sismo que se sintió en Italia hoy 23 de octubre de 2026?

Las entidades sismológicas han precisado que a las 12:24 p.m. hubo un movimiento telúrico de magnitud 4.0 y una profundidad superficial que rondó los 7.6 kilómetros.

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Además, también revelaron que sobre las 12:43 de la tarde se registró otro movimiento telúrico de magnitud 3.2.

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