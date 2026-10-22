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VIDEO | Edwin Cardona marcó un golazo desde mitad de cancha ante Deportivo Pasto

Edwin Cardona marcó un espectacular golazo desde mitad de cancha ante Deportivo Pasto. Vea el video de la anotación que sorprendió al Atanasio Girardot.

VIDEO | Edwin Cardona marcó un golazo desde mitad de cancha ante Deportivo Pasto
Foto: captura de pantalla de Win Sports

Sebastián Montañez

octubre 22 de 2026
08:48 p. m.
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Atlético Nacional recibió este jueves 22 de octubre al Deportivo Pasto en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, en un compromiso correspondiente a la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026.

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Sin embargo, todas las miradas se las llevó Edwin Cardona, quien sorprendió con un espectacular gol desde mitad de cancha, una anotación que desató la celebración de los aficionados verdolagas y puso en ventaja al conjunto antioqueño.

El volante aprovechó una mala salida de la defensa visitante para marcar uno de esos goles que pocas veces se ven en el fútbol colombiano.

Así fue el golazo de Edwin Cardona contra Deportivo Pasto

Apenas transcurrían 12 minutos del primer tiempo cuando Atlético Nacional encontró la oportunidad de abrir el marcador.

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Todo comenzó con una mala salida del Deportivo Pasto (Nicolás Gil), situación que Cardona supo aprovechar rápidamente.

El experimentado mediocampista levantó la mirada y observó que Geovani Banguera, arquero del conjunto visitante, estaba adelantado.

Sin pensarlo demasiado, decidió rematar desde una distancia considerable, prácticamente desde la mitad del terreno de juego.

El balón tomó dirección al arco y terminó ingresando, sin que Banguera pudiera reaccionar a tiempo para evitar la anotación.

La jugada provocó una celebración inmediata en las tribunas del Atanasio Girardot, donde los hinchas reconocieron la precisión y la inteligencia del futbolista.

Edwin Cardona aprovechó su oportunidad con Atlético Nacional

El encuentro también representó una oportunidad importante para Cardona, quien asumió protagonismo en el mediocampo del equipo antioqueño.

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Su anotación llegó en los primeros minutos y permitió que Atlético Nacional tomara ventaja 1-0 sobre Deportivo Pasto. Cabe recordar que no es la primera vez que Cardona hace un golazo de estos.

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