Oficial: la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla es declarada de interés nacional

El próximo sábado 21 de noviembre, Barranquilla recibirá uno de los partidos más importantes del año a nivel de fútbol de clubes en Sudamérica; Boca Juniors, multicampeón de Argentina, y Atlético Mineiro de Brasil disputarán la final de la Copa Conmebol Sudamericana 2026 en el nuevo estadio Metropolitano de Barranquilla.

Será la primera vez que Colombia reciba una final continental desde que el formato de las finales de la Sudamericana y Libertadores cambió y ahora se disputa a partido único en una sede neutral definida con anterioridad.

Final de la Copa Sudamericana en Barranquilla es declarada de interés nacional

El impacto que el crucial partido tendrá para el país y especialmente para Barranquilla, no solo a nivel deportivo, sino social y económico, será de gran importancia, y el gobierno nacional ha tomado una decisión a raíz del evento: en un decreto emitido por el Ministerio del Deporte el 22 de octubre de 2026, se declaró de interés nacional la realización y organización de la final de la CONMEBOL Sudamericana 2026.

En el documento, no solo se destaca la importancia de la competencia a nivel internacional, también se resalta el impacto socioeconómico positivo en la sede anfitriona y el posicionamiento de la imagen de Colombia ante el mundo.

El decreto 1592 confirma el respaldo institucional del Estado Colombiano hacia este importante certamen deportivo de carácter internacional.

Estadio Metropolitano avanza en su remodelación

El nuevo 'super metro' entró en la recta final de su remodelación y según el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, ya superó el 90% del avance de las obras y quedará listo para recibir a cerca de 60 mil personas en los partidos de Junior de Barranquilla y la Selección Colombia, entre otros.

Uno de los últimos avances mostrados a través de redes sociales es el de la instalación de más de 74 mil luces LED que adornarán el exterior del estadio, además de diferentes zonas para jugadores, periodistas e hinchas que podrán disfrutar de zonas completamente nuevas para que la experiencia sea completa.

Boca Juniors y Atlético Mineiro serán los encargados de estrenar el nuevo Metropolitano y se espera una importante asistencia de público nacional e internacional gracias al impacto que genera el club argentino, uno de los más ganadores a nivel mundial.