¡Por penales! Estudiantes clasificó a la final de la Copa Libertadores y enfrentará a Palmeiras

Tras una serie marcada por la paridad y una infartante definición desde el punto penal, Estudiantes de La Plata clasificó a la final de la Copa Libertadores 2026 y dejó en el camino al multimillonario Flamengo en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro; su rival será el también brasileño Palmeiras en Uruguay.

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Ambos partidos terminaron igualados sin goles y el club argentino, que alzó la Copa Libertadores por última vez en 2009, tuvo más eficacia en los penales, además de contar con la figura del arquero mundialista Fernando Muslera, que atajó tres penales en la definición.

Estudiantes vs. Palmeiras en el Centenario de Uruguay

El próximo sábado 28 de noviembre, en el estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay, Estudiantes de La Plata y Palmeiras disputarán la segunda final de la historia entre ambos para conocer al nuevo campeón de América; los dos clubes finalistas lograron el pase al partido definitivo desde la definición por punto penal.

En la final de 1968, Estudiantes logró el título después de vencer a Palmeiras 2-0 en el tercer partido de desempate disputado justamente en el mismo estadio donde se definirá la final de 2026, el Centenario de Montevideo.

El 'Pincha' buscará levantar su quinta Copa Libertadores de la historia, mientras que el 'verdao' irá por su cuarta 'gran conquista'.

Colombianos presentes en la final de la Copa Libertadores

Al igual que en la final de la Copa Sudamericana, el partido definitivo de 'La gloria eterna' también contará con importante presencia colombiana que incluye a un jugador que hizo parte de la Selección Colombia en la última Copa del Mundo.

Palmeiras contará con el nuevo #10 de la selección, Jhon Arias, que es una de las máximas figuras y titular indiscutible del club de San Pablo, mientras Estudiantes tendrá la participación de Edwuin Cetré y Miguel Monsalve.