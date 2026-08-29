Ofensiva contra el hurto de vehículos en Bogotá: dos capturados y tres motos recuperadas

La Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal, reportó nuevos resultados en la lucha contra el hurto de automotores y autopartes en la capital.

En un primer operativo realizado en la localidad de Engativá, fueron capturadas dos personas en flagrancia por receptación, cuando intentaban escapar con una camioneta que había sido robada el pasado 2 de julio bajo la modalidad de halado.

Capturas en Engativá

De acuerdo con las autoridades, los presuntos delincuentes ingresaron a un parqueadero y pretendían llevarse el vehículo hurtado.

En su poder se halló un control remoto universal utilizado para desbloquear los seguros de los automotores. Además, registran anotaciones en el SPOA por receptación, hurto calificado y agravado.

Allanamientos en Los Mártires

En otro procedimiento, en el barrio La Favorita de la localidad de Los Mártires, se realizaron dos diligencias de allanamiento y registro en locales comerciales. Allí fueron recuperadas tres motocicletas reportadas como hurtadas, tres motores y un tanque de gasolina con alteraciones en sus sistemas de identificación.

Según la Policía, con estos resultados se afectaron las rentas criminales de los grupos dedicados a este delito en cerca de 30 millones de pesos.

En lo corrido de 2026, las acciones preventivas y operativas han permitido recuperar 1.066 motocicletas y 760 automotores, además de lograr una reducción del 8% en el hurto de vehículos y del 5% en el hurto de motocicletas, con 164 casos menos registrados.