Tadej Pogačar realiza inesperada confesión sobre la fecha de su retiro en el ciclismo

El pasado domingo 27 de julio, el mejor ciclista del mundo, Tadej Pogačar, se alzó con su cuarto título del Tour de Francia tras sacar una diferencia de más de cuatro minutos sobre su máximo rival en el circuito, Jonas Vingegaard.

A sus 26 años de edad, mucho se pregunta sobre lo que será el futuro, del que para muchos puede ser el mejor ciclista de todos los tiempos. Ante esto, fue el mismo esloveno, quien después de consagrarse en los Campos Elíseos, reveló que pasará con su retiro.

Aunque no señaló que será pronto, tampoco aseguró que durará mucho en el circuito, dejando a la deriva lo que pueda pasar.

Tadej Pogačar habló sobre su futuro en el ciclismo

En charla con el diario Le Equipe, el esloveno manifestó que: "No creo que lo deje de inmediato, pero tampoco me veo continuando por mucho tiempo. Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles son uno de mis objetivos, lo que me lleva a tres años. Luego podría empezar a pensar en la retirada, ya veremos”.

A renglón seguido, Pogi, como es apodado en el circuito, aseguró que si se mantiene en un equipo sólido como el UAE, el futuro no le importará demasiado, lo que da a pensar en un retiro temprano.

“Por el momento no tengo objetivos claros, quizá los Mundiales y el Giro de Lombardía este año. Por lo demás no lo sé (...). La Vuelta, el Giro, todo es posible, pero sobre todo tengo ganas de ver a mis compañeros y pasar una buena fiesta, juntos”, agregó.

Por lo pronto, Pogačar se tomará unas semanas de descanso para de nuevo volver a competencia en el calendario UCI. Aunque no se tiene previsto estar en la Vuelta a España, el esloveno competirá en las clásicas para cerrar el año 2025.