¿Se perdió el combate?: así ganó Tatiana Rentería el bronce en la lucha de París 2024

Este domingo 11 de agosto, Tatiana Rentería le dio la cuarta medalla a Colombia en los Juegos Olímpicos de París 2024. La luchadora vallecaucana, de escasos 23 años, venció a la ecuatoriana Génesis Rosangela Reasco y reclamó el bronce en la lucha libre femenina, en la división de los 76 kilogramos. Reviva el combate de la atleta nacida en Cali y criada en Buenaventura.

Rentería, una de las grandes promesas sudamericanas en esta disciplina, dio de qué hablar en el Champ de Mars Arena. Debutó contra la tunecina Zaineb Sghaier, a la cual venció por un contundente 8-4. En cuartos de final se vio las caras con Enkh-Amaryn Davaanasan (Mongolia), a quien superó por un luchado 6-3. En la siguiente fase se enfrentó contra Yuka Kagami, quien terminó ganando el oro, y perdió por 4-2.

A pesar de no poder avanzar a la final, la atleta 'cafetera' pudo ganar el combate por el bronce, por un disputado 2-1. Reasco, tres años mayor que la colombiana, fue superada en el primer periodo (1-0) y no pudo revertir el marcador en la segunda etapa (1-1). La colombiana recibió una amonestación; no obstante, pudo manejarla para defender su ventaja. Así las cosas, Rentería pudo celebrar con su entrenador, Mario Germán Izquierdo.

La vallecaucana se convirtió en la segunda colombiana en subirse al podio de la lucha en unos Juegos Olímpicos. Recordemos que Jackeline Rentería logró dos bronces: Pekín 2008 y Londres 2012. Con su admirable presea, nuestro país alcanzó su medalla 38 en la historia de las justas (cinco oros, 16 platas y 17 bronces).

Video: así fue el combate que le dio el bronce a Tatiana Rentería en París 2024

