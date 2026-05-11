Remezón en selección que jugará el Mundial de 2026: técnico renunció a su cargo a un mes

Falta exactamente un mes para que ruede el balón en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Mientras las 48 selecciones clasificadas ultiman los detalles de su logística y los aficionados de Estados Unidos, México y Canadá preparan la fiesta inaugural del próximo 11 de junio, una noticia ha sacudido la estabilidad de uno de los equipos debutantes más carismáticos del certamen.

La edición de 2026 no es una más; es la más grande de la historia, con un formato expandido y sedes que van desde el Estadio Azteca hasta el SoFi Stadium.

Las federaciones nacionales están en la fase crítica de entregar sus listas provisionales, y los jugadores cuidan cada movimiento para no quedar fuera por lesión en el último suspiro.

Selección se quedó sin DT a un mes de disputarse el Mundial d 2026

A solo 30 días del pitazo inicial, la selección de Curazao ha entrado en un estado de emergencia deportiva tras confirmarse la renuncia de su director técnico, el neerlandés Fred Rutten.

La Federación de Fútbol de Curazao (FFK) emitió un comunicado oficial este lunes informando que Rutten, de 63 años, decidió dar un paso al costado. El estratega, que había asumido el cargo apenas en febrero tras la salida de Dick Advocaat, argumentó que su dimisión busca "preservar la estabilidad y mantener relaciones profesionales sanas" dentro del vestuario.

La crisis parece haber encontrado una solución tan nostálgica como sorprendente. Ante el vacío de poder, se ha confirmado que Dick Advocaat, el técnico de 78 años que logró la histórica clasificación y se había retirado por motivos personales (la salud de su hija), regresará para dirigir al equipo en el Mundial. Con esto, Advocaat se convertirá en el entrenador más veterano en la historia de las Copas del Mundo.

¿En qué grupo está Curazao?

Curazao está encuadrado en el Grupo E, una zona de altísima exigencia donde deberá enfrentar a:

Alemania (Debut el 14 de junio en Houston)

Ecuador

Costa de Marfil

A solo cuatro semanas del inicio, la selección caribeña intenta apagar el incendio interno para enfocarse en lo que será el capítulo más glorioso de su historia futbolística. El reloj no se detiene, y el 11 de junio está a la vuelta de la esquina.