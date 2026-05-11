Reconocido banco en Colombia lanza masiva alerta por incremento de fraudes a clientes: tenga cuidado

El Banco Caja Social ha encendido las alarmas sobre el incremento de una modalidad de fraude que, aunque conocida, ha recobrado fuerza gracias a nuevas tácticas de manipulación: el "cambiazo".

Esta técnica, que combina la distracción con la agilidad física, busca despojar a los usuarios de sus tarjetas débito y crédito, así como de sus claves personales, resultando en el vaciado inmediato de sus cuentas.

A diferencia de los ataques cibernéticos sofisticados, el "cambiazo" depende enteramente de la interacción humana y la confianza.

Así funciona este método de estafa

Según los reportes de la entidad bancaria, los delincuentes operan principalmente en dos escenarios:

Un extraño se acerca al usuario bajo el pretexto de "ayudarlo" porque el cajero supuestamente está fallando o "tiene la ranura obstruida". Mientras uno de los delincuentes distrae a la víctima, otro observa discretamente la clave cuando esta es digitada. En un movimiento rápido, el estafador intercambia la tarjeta real por una falsa o bloqueada, devolviéndole a la víctima un plástico que no es el suyo. : Aprovechando momentos de alta afluencia, el delincuente —a veces suplantando a un empleado o incluso como un cliente más en la fila— logra realizar el intercambio de la tarjeta al momento del pago, especialmente si el usuario pierde de vista su plástico por un solo segundo.

De acuerdo con datos recientes del sector financiero y firmas como TransUnion, las modalidades de fraude basadas en ingeniería social e interacción física han tenido una incidencia cercana al 34% entre las víctimas encuestadas en el último año.

El Banco Caja Social enfatiza que el "arma principal" de estos criminales no es la tecnología, sino la manipulación de la buena fe de las personas.

¿Qué hacer si sospecha de un fraude?

Si su tarjeta se queda "atrapada" en el cajero o nota que el plástico que tiene en su poder no es el suyo, el Banco Caja Social recomienda comunicarse de inmediato a la Línea Amiga (#233 desde celular) para bloquear sus productos.

"Un Banco Amigo nunca le solicitará sus claves, códigos de verificación ni la entrega física de sus tarjetas para supuestos mantenimientos", advirtió la entidad, recordando que la seguridad financiera es una responsabilidad compartida entre la institución y el usuario.