Estos clubes del FPC avanzarían a semifinales, según la inteligencia artificial

La Liga BetPlay I-2026 definirá esta semana a los cuatro equipos que seguirán en carrera por el título, y mientras los clubes preparan los partidos decisivos, la inteligencia artificial ya proyectó cuáles serían los semifinalistas del campeonato colombiano.

Las series llegan con panoramas distintos. Algunas parecen inclinadas por la ventaja obtenida en la ida, mientras otras mantienen un nivel de incertidumbre alto por la diferencia mínima en el marcador.

¿Qué equipos tienen más opciones de avanzar a las semifinales del FPC?

De acuerdo con el análisis realizado por inteligencia artificial, Atlético Nacional aparece como el club más cercano a asegurar su clasificación. El conjunto antioqueño no solo ganó fuera de casa, sino que además definirá la serie en Medellín, escenario donde ha mostrado mayor solidez durante el semestre.

Otro equipo que tendría altas probabilidades de avanzar sería Junior de Barranquilla. El cuadro barranquillero logró sacar ventaja en una plaza complicada y ahora jugará la vuelta con el respaldo de su estadio y las condiciones climáticas que suelen influir en este tipo de eliminatorias.

En contraste, la llave entre Santa Fe y América sería la más cerrada de todas, pero los 'cardenales' se impondrán con la jerarquía de Hugo Rodallega.

La otra semifinalista proyectada sería Deportes Tolima. El equipo 'pijao' tendría una ventaja táctica por la manera en la que suele afrontar partidos de eliminación directa, especialmente cuando llega con diferencia a favor.

¿Cómo quedarían las semifinales según la IA?

Con base en las probabilidades calculadas, las semifinales quedarían conformadas por Atlético Nacional frente a Deportes Tolima y Junior de Barranquilla contra Independiente Santa Fe.

El análisis considera factores como rendimiento reciente, experiencia en finales, efectividad defensiva, estadísticas de local y presión en escenarios definitivos.

Además, la inteligencia artificial señala que Nacional llega como el principal candidato al título por regularidad, profundidad de plantilla y capacidad ofensiva.

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Sin embargo, el modelo también advierte que las series continúan abiertas y que detalles como expulsiones, errores defensivos o goles tempraneros podrían modificar completamente el panorama proyectado.

El nuevo formato sin cuadrangulares también aumentó la tensión en cada llave, convirtiendo los cuartos de final prácticamente en partidos de alta exigencia desde el inicio.