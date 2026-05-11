Menor Sebastián Contreras es liberado tras 26 días en manos del ELN

Tras 26 días de cautiverio, en poder del Ejército de Liberación Nacional (ELN), fue liberado el menor de 16 años Yormay Sebastián Contreras.

Así lo dio a conocer la Asociación Madres del Catatumbo, que adelantaba gestiones humanitarias junto a integrantes de la iglesia católica, la Defensoría del Pueblo, la consejería de paz de Norte de Santander y organismos internacionales, para que Yormay regresara a casa, junto a su familia.

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