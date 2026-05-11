¿Qué piensa Delcy Rodríguez sobre el rumor de que Venezuela sea el estado 51 de EE. UU.?

El reconocido periodista de Fox News, John Roberts, dio a conocer detalles sobre la llamada que entabló con el presidente Donald Trump.

Sin duda, la revelación más impactante fue: “Me dijo que está considerando seriamente hacer de Venezuela el estado 51”. Meses atrás, el propio Trump había bromeado acerca de esta posibilidad.

¿Venezuela podría ser el estado 51?

Es importante mencionar que la administración norteamericana ha tenido un papel clave en la transición de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. El levantamiento de algunas sanciones (como contra Delcy Rodríguez o el Banco Central) han ido acompañadas de avances en pro de la democracia.

Sin duda, el trino del periodista causó eco y llegó hasta Rodríguez, la presidenta interina. La cadena Telesur le preguntó sobre qué pensaba acerca de esta información y su respuesta fue contundente.

“Jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia. Amamos a nuestros héroes y heroínas de la independencia”, declaró.

La tajante respuesta de Delcy Rodríguez

Aseguró que se seguirá defendiendo la integridad, soberanía, independencia e historia de Venezuela: “La gloria de hombres y mujeres que dieron su vida por hacer de nosotros no una colonia, sino un país libre”.

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Desde la caída de Maduro, la cooperación ha tenido como protagonistas a Rodríguez, Trump y Marco Rubio, el secretario de Estado.

Por su parte, el dictador venezolano se está alistado para la tercera audiencia ante el juez Alvin Hellerstein. Será a las 12:00 p.m. (hora del Este) el 30 de junio en la sala 14 letra D.

La primera había sido el 5 de enero y la otra el 26 de marzo. En medio del proceso, la defensa de Maduro había solicitado desestimar los cargos, luego de que no se autorizara que el régimen costeara los gastos del juicio.

No obstante, la OFAC autorizó que los honorarios fueran cubiertos, por lo que el caso sigue en pie.