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"Podemos llevarnos una sorpresa": vidente no se guardó nada y predijo las elecciones presidenciales en Colombia

El vidente explicó cuál es el candidato que más favorabilidad astrológica tiene hasta este momento.

Foto: Magnific.

Noticias RCN

mayo 11 de 2026
05:25 p. m.
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Tan solo faltan un poco más de dos semanas para que se realice la primera vuelta presidencial en Colombia.

En medio de esa coyuntura, Daniel Daza, el reconocido vidente colombiano, hizo un análisis y reveló el nombre del candidato presidencial que obtendría la victoria.

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Además, dejó claro que podría presentarse una sorpresa el próximo 31 de mayo de 2026. ¿Cuál sería? Entérese de los detalles aquí en Noticias RCN.

¿Quién sería el nuevo presidente de Colombia? Esto dijo Daniel Daza, el reconocido astrólogo

Daniel Daza tuvo un diálogo con el medio de comunicación Kienyke y volvió a enfatizar que ve como ganador a Iván Cepeda.

"Podríamos tener la oportunidad de llevarnos una sorpresa, que sería que Iván Cepeda gane en primera vuelta", manifestó.

"Son tres los candidatos que están dentro del escenario político: Paloma Valencia, Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda. El problema es que el año de los Leo comienza a partir del 1 de julio de 2026 y las elecciones en primera y segunda vuelta alcanzan hasta ese periodo. La sorpresa es que Iván Cepeda gane porque es quien tiene más favorabilidad astrológica", agregó.

Su explicación completa se puede ver aquí:

¿Cuándo comenzará el mandato del nuevo presidente en Colombia?

Después de que quede elegido el nuevo presidente de Colombia, su posesión, como es tradicional en el país, se realizará el 7 de agosto de 2026.

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Además, hay que tener en cuenta que el mandatario que quede elegido gobernará hasta el 2030.

Para las elecciones del próximo 31 de mayo de 2026, los ciudadanos ya pueden consultar en la página web de la Registraduría si fueron designados como jurados de votación.

Asimismo, es importante recordar que cada uno de los jurados de votación tienen derecho a un día de descanso totalmente remunerado por parte de sus empresas.

 

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