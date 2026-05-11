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La Selección Colombia habría tomado una decisión clave y de último momento antes del Mundial 2026: esta es

La información se filtró a falta de un mes para que comience a disputarse la Copa del Mundo. Estos son los detalles.

Foto: AFP.

Noticias RCN

mayo 11 de 2026
03:15 p. m.
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A falta de 31 días para que comience la Copa del Mundo 2026, que se jugará en México, Canadá y Estados Unidos, algunas selecciones ya comenzaron a revelar sus prelistas o los listados oficiales de sus convocados.

Por ejemplo, en la mañana de este 11 de mayo de 2026, la Selección Argentina dio a conocer cuáles son los 55 jugadores que están preseleccionados y entre ellos no aparecen Paulo Dybala, Franco Armani ni Ángel Correa.

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Mientras tanto, Bosnia, que estará comandada por el goleador Edin Džeko, se adelantó a todos y confirmó a los 26 jugadores que representarán a su país en el campeonato mundial.

No obstante, frente a ese tema, la Selección Colombia habría tomado una decisión contundente. ¿Cuál sería? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

La Selección Colombia no entregaría ninguna prelista para el Mundial 2026

Este lunes 11 de mayo de 2026, Carlos Antonio Vélez se pronunció en su cuenta de X y aseguró que, según lo que le han informado, la Selección Colombia no definirá el listado de los 55 preseleccionados.

"La Selección Colombia no entregará prelista de ninguna clase. El 31 de mayo será la definitiva, me cuentan desde la Federación. Mejor dicho, cero contentillo", aseguró el periodista.

¿Cómo es el calendario de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia debutará en el Mundial 2026 vs. Uzbekistán, el 17 de junio, a las 9:00 de la noche. Ese partido se jugará en el Estadio Banorte, en Ciudad de México.

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Posteriormente, la 'tricolor' se medirá vs. Congo, el 23 de junio, a las 9:00 de la noche, en el Estadio Akron de Guadalajara.

Y, para cerrar el grupo, la Selección Colombia jugará vs. Portugal, el 27 de junio de 2026, a las 6:30 de la tarde, en el Hard Rock Stadium de Miami.

 

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