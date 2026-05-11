¿Alarma encendida en la Selección Colombia? Se lesionó importante jugador titular y este es su parte médico

El domingo 10 de mayo de 2026, uno de los jugadores titulares de la Selección Colombia tuvo actividad en su club, pero salió lesionado.

Se trata de Johan Mojica, que fue titular con el Mallorca en el partido vs. Villarreal, por la fecha 35 de LaLiga, y sintió molestias en una de sus piernas al minuto 62.

En consecuencia, no pudo continuar haciendo parte del encuentro y tuvo que ser sustituido por Antonio Latorre.

¿Cuál ha sido el primer parte médico hasta el momento? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esto se conoció sobre el estado de Johan Mojica, titular de la Selección Colombia, tras su lesión vs. Villarreal

Martín Demichelis, el director técnico del Mallorca, fue consultado en la rueda de prensa sobre la lesión de Johan Mojica y manifestó lo siguiente:

De Johan habrá que esperar. Recién, justo antes de venir para acá, el doctor me volvió a repetir lo que me había dicho en el campo: estaba claro que tenía que ser sustituido, pero creo que va a llegar bien para el miércoles. Y si no llega bien, jugará otro. De eso no hay problema.

Es así como todo parece indicar que el problema físico de Johan Mojica no fue grave y que podría ser parte de la lista de convocados conformada por Néstor Lorenzo.

¿Cuándo se darían a conocer los 26 jugadores de la Selección Colombia convocados al Mundial 2026?

Hasta el momento, de acuerdo con la información que se ha conocido, la Selección Colombia oficializaría su listado el próximo 31 de mayo de 2026.

Asimismo, según el periodista Carlos Antonio Vélez, no habría una prelista, sino que de una vez se les daría la 'buena nueva' a los 26 jugadores que representarán al país en México, Canadá y Estados Unidos.

La 'tricolor' hace parte del grupo K del Mundial 2026 y enfrentará a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.