Supersalud puso en la mira a reconocida clínica de Bogotá por fallas que pondrían en riesgo a pacientes

La Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida cautelar contra la Clínica Juan N. Corpas LTDA luego de encontrar múltiples fallas que, según la entidad, comprometerían la seguridad de los pacientes y la adecuada prestación de los servicios médicos en Bogotá.

¿Qué fue lo que halló la Superintendencia de Salud?

La decisión fue tomada después de una auditoría adelantada entre el 20 y el 24 de abril de 2026 por equipos de inspección, vigilancia y control de la Supersalud, quienes identificaron irregularidades relacionadas con capacidad instalada, manejo de medicamentos, seguridad del paciente y gestión del talento humano.

Como parte de la medida cautelar, la Supersalud ordenó la suspensión provisional de las acciones que puedan poner en riesgo la vida y la integridad física de los usuarios, además de exigir correctivos inmediatos por parte de la institución médica.

Durante la auditoría, los funcionarios detectaron inconsistencias entre la capacidad instalada real de la clínica y la información reportada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).

Según los hallazgos, la institución mantiene habilitados servicios que actualmente no presta y presenta diferencias entre el número de camas, camillas y consultorios reportados oficialmente frente a los que realmente están en funcionamiento.

Para la Superintendencia, esta situación afecta la confiabilidad de la información pública del sistema de salud y también dificulta procesos de referencia y contrarreferencia de pacientes, generando barreras en el acceso a los servicios médicos.

Los auditores también evidenciaron fallas en la comunicación con pacientes y familiares, registros incompletos en historias clínicas y debilidades en la implementación de prácticas relacionadas con la seguridad del paciente.

¿Qué pasa con los medicamentos en esta clínica?

En el área farmacéutica, la situación encontrada por la Supersalud generó especial preocupación. Según el informe, se detectó almacenamiento inadecuado de medicamentos, ausencia de controles efectivos sobre fechas de vencimiento, deficiencias en las condiciones de conservación y falta de trazabilidad en dispositivos médicos e insumos utilizados por la clínica.

Además, durante la inspección fueron encontrados medicamentos preparados sin rotulación y ubicados en espacios que no cumplirían con las condiciones exigidas por la normatividad vigente.

La auditoría también reveló problemas relacionados con el personal asistencial. Entre los hallazgos aparecen vacantes recurrentes en enfermería, ausencia de un estudio formal sobre necesidades de personal y retrasos en pagos de salarios, seguridad social y honorarios de contratistas.

Según la Supersalud, esta situación representa riesgos operativos y financieros para la prestación de los servicios de salud.

¿Qué le ordenó la Supersalud a la Clínica Juan N. Corpas LTDA?

Frente a este panorama, la entidad ordenó a la clínica actualizar de manera inmediata la información reportada en el REPS, fortalecer las prácticas de seguridad del paciente y aplicar controles estrictos para el almacenamiento y seguimiento de medicamentos.

Asimismo, la clínica deberá realizar 84 procedimientos de cirugía ambulatoria que actualmente se encuentran pendientes en un plazo máximo de tres meses y resolver 694 consultas especializadas represadas en un periodo no superior a seis meses.

La medida también obliga a la institución a presentar un plan de pagos para ponerse al día con las obligaciones laborales y contractuales pendientes, además de entregar a la Supersalud un plan de trabajo detallado dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación oficial de la resolución, realizada el pasado 5 de mayo.