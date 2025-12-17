Condenaron a seis años de cárcel a un adolescente en Venezuela por su ropa: ¿qué llevaba puesto?

Un nuevo caso denunciado por organizaciones de derechos humanos vuelve a poner en el centro del debate la situación de los presos por motivos políticos en Venezuela.

Un tribunal condenó a un adolescente a varios años de cárcel por delitos asociados al terrorismo, en un proceso que ha sido calificado como desproporcionado e ilegal por defensores de derechos humanos.

A la cárcel fue enviado un joven que usaba ropa "diferente" en Venezuela

Un tribunal venezolano condenó a seis años de prisión a un joven de 17 años, identificado como Gabriel Rodríguez, tras declararlo culpable de los delitos de terrorismo, incitación al odio y cierre de vías públicas, según informó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, organización dedicada al seguimiento de detenciones por razones políticas en el país.

La condena está relacionada con los hechos ocurridos el 9 de enero, día en que la oposición venezolana salió a las calles para protestar contra la juramentación de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo, prevista para el día siguiente.

La reelección de Maduro fue denunciada como fraudulenta por la oposición, que reclama la victoria de su candidato, Edmundo González, postura que también fue respaldada por Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países de América Latina, que no reconocieron el resultado electoral.

De acuerdo con el comité, Gabriel Rodríguez fue detenido ese mismo 9 de enero por funcionarios de la Guardia Nacional, en el municipio de Cabudare, estado Lara, cuando salía de su trabajo. La organización aseguró que no existía una orden judicial al momento de la captura, lo que llevó a calificar el procedimiento como ilegal y desproporcionado.

¿Qué llevaba puesto el joven que fue enviado a la cárcel en Venezuela?

Los familiares del adolescente sostienen que no participaba en ninguna manifestación al momento de su detención.

Fue un muchacho que nunca se metió en problemas (…) no le encontraron nada, simplemente lo detuvieron por su vestimenta.

La misma versión fue reiterada por Andreína Baduel, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, quien explicó que el joven solo transitaba por el sector cuando fue interceptado por los uniformados.

Ni siquiera estaba participando en ninguna protesta. Simplemente iba pasando y la vestimenta les llamó la atención a los funcionarios del Estado. Se lo llevaron y lo involucraron en un caso en el que no tiene nada que ver.

De acuerdo con la ONG Provea, al momento de su detención el adolescente vestía suéter negro y bermudas negras. Las autoridades lo señalaron por tener apariencia de “guarimbero”, término usado por el chavismo gobernante para referirse a manifestantes opositores. Esta caracterización fue utilizada como uno de los elementos para vincularlo al caso.

Además de la pena de seis años de prisión, el tribunal impuso a Gabriel Rodríguez una sanción adicional de cuatro años de trabajo comunitario, una decisión que las organizaciones defensoras de derechos humanos consideran excesiva, especialmente por tratarse de un menor de edad.