Marino Hinestroza podría salir de Atlético Nacional: gigante del continente está cerca tras bajar pretensiones

El nombre de Marino Hinestroza vuelve a sonar con fuerza de cara a los rumores del mercado de fichajes, pues desde hace varios meses el extremo de Atlético Nacional ha llamado la atención de diferentes clubes del fútbol internacional que se interesaron en sus servicios.

Sin embargo, cuando el jugador pasaba por su mejor momento, el equipo antioqueño pedía millonarias cifras que se acercaban a los 10 millones de dólares para su posible traspaso, razón por la cual no se llegó a ningún acuerdo con los interesados.

Ahora, luego de un 2025 donde Marino ha venido bajando en su rendimiento partido a partido, pero que sigue siendo uno de los mejores jugadores de la Liga BetPlay, todavía hay equipos que lo quieren, mientras que Nacional lo dejaría ir tras bajar sus pretensiones.

Boca Juniors cerca de Marino Hinestroza

De acuerdo a lo reportado por César Luis Merlo, periodista reconocido por su cubrimiento al mercado de pases, Marino Hinestroza está muy cerca de ser nuevo jugador de Boca Juniors, equipo que ya lo había buscado en el pasado.

Se indica que el jugador también quiere que se llegue al acuerdo y así pueda pasar a uno de los grandes del continente. Hay optimismo en que se llegue a un acuerdo por la compra de sus derechos deportivos y posterior firma de contrato por varios años.

El dinero que dejaría Marino Hinestroza a Atlético Nacional

Según Pablo Giralt, la negociación podría rondar los 6 millones de dólares, por lo que habrá que esperar para ver si el negocio se concreta y conocer con exactitud cuánto dinero recibe el equipo colombiano por la salida de este jugador.

Hinestroza estaba tasado en al menos 8 millones de dólares hace un año, cuando salió bicampeón del fútbol colombiano siendo figura. Ahora, con más edad y un presente irregular, sigue siendo un negocio bueno para un club del FPC.