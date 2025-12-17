CANAL RCN
Deportes

¡Hasta el Bayern Múnich celebró el título del Junior! Este fue el mensaje

Bayern Múnich celebró la estrella número 11 del Junior de Barranquilla y los hinchas rojiblancos enloquecieron en redes.

Luis Díaz
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 17 de 2025
03:04 p. m.
El título número once de Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay no solo desató una fiesta inolvidable en el estadio Metropolitano y en cada rincón de la capital del Atlántico, sino que también cruzó fronteras de manera inesperada.

La contundente victoria frente a Deportes Tolima, con un global de 4-0, confirmó la superioridad del equipo rojiblanco en la gran final del fútbol colombiano y consolidó un semestre casi perfecto para los dirigidos por Alfredo Arias. Sin embargo, la celebración no se quedó únicamente en Colombia: llegó hasta Europa y tuvo eco en uno de los clubes más poderosos del mundo.

La consagración de Junior generó reacciones en distintos escenarios internacionales, especialmente por la conexión emocional que existe entre el club barranquillero y uno de sus hijos pródigos más queridos: Luis Díaz. El extremo colombiano, que actualmente milita en el Bayern Múnich, no ocultó su felicidad por el nuevo logro del equipo donde dio sus primeros pasos como figura profesional.

Un festejo que cruzó el Atlántico

La sorpresa mayor llegó desde Alemania. A través de sus redes sociales oficiales, el Bayern Múnich se sumó a las felicitaciones por el nuevo campeonato de Junior, destacando el significado histórico del título. “Un nuevo título para su historia y una estrella más para Barranquilla”, escribió el club bávaro, acompañando el mensaje con una imagen de Luis Díaz en sus tiempos como jugador rojiblanco, cuando deslumbraba en el fútbol colombiano con su velocidad, desequilibrio y capacidad goleadora.

El gesto no pasó desapercibido entre los hinchas de Junior, que rápidamente viralizaron la publicación como una muestra del impacto internacional que hoy tiene el club gracias al recorrido de sus jugadores. Para muchos, ver al Bayern Múnich celebrar un título del fútbol colombiano simboliza el reconocimiento global del talento que se forma en el país.

Luis Díaz, el vínculo eterno con Junior

Aunque hoy defiende los colores del Bayern, Luis Díaz nunca ha ocultado su amor por Junior de Barranquilla. El título número once fue celebrado de manera especial por el atacante, quien siguió de cerca la final y compartió la alegría desde Europa. La conexión emocional entre el jugador y el club sigue intacta, y cada logro del equipo barranquillero se siente como propio para el futbolista.

La goleada global ante Tolima no solo reafirmó la grandeza de Junior a nivel local, sino que también proyectó su nombre en el escenario internacional. Que uno de los gigantes del fútbol mundial como el Bayern Múnich haya destacado el campeonato rojiblanco demuestra que el triunfo trascendió resultados y fronteras. Barranquilla celebra una nueva estrella, y esta vez, su brillo llegó hasta Alemania.

