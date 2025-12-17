¡Locura total en Barranquilla y las redes sociales! Estos fueron los mejores memes tras el título de Junior

El Junior de Barranquilla se coronó como el nuevo campeón del Fútbol Profesional Colombiano tras vencer 4-0 a Deportes Tolima en el marcador global.

Los dirigidos por Alfredo Arias ganaron 3-0 en el Metropolitano de Barranquilla con un doblete de José Enamorado y una anotación de Brayan Castrillón.

Además, en Ibagué, José Enamorado volvió a ser protagonista y liquidó la final al minuto 17.

Es así como Barranquilla se encuentra de fiesta y la estrella 11 ha sido una sensación hasta en las redes sociales, en donde continúan apareciendo múltiples memes.

Estos son los memes que han sido sensación en las redes sociales tras el título de Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay 2025 II

José Enamorado, el veloz extremo del Junior de Barranquilla, fue la gran figura de la final y se hizo imparable tanto en el 'Metro' como en el estadio Manuel Murillo Toro.

En medio de esa realidad, en las redes sociales crearon los siguientes memes por la destacada performance del atacante:

Además, por la alegría que caracteriza a Barranquilla y a los hinchas del Junior, también surgieron memes y videos 'jocosos' relacionados con la celebración. Algunos de ellos fueron:

Junior de Barranquilla jugará una nueva final en 2026

Por ser campeón del segundo semestre, Junior de Barranquilla jugará la final de la Superliga 2026 vs. Independiente Santa Fe, que conquistó la Liga BetPlay I 2025.

El partido de ida será en Bogotá, mientras que la vuelta se jugará en Barranquilla. Sin embargo, por el momento, no se han definido las fechas ni los horarios.

Lo más probable es que esta final se dispute en enero, aunque también ha surgido la versión de que podría definirse después del Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México y en el que la Selección Colombia está instalada en el grupo K.