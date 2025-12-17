Millonario crédito para avanzar con las obras de Transmilenio por la Calle 13

Transmilenio informó que recibió un millonario crédito con el que se podrá avanzar en la troncal de la Calle 13. Son 670 mil millones de pesos dispuestos para la renovación.

Uno de los tramos más importantes para Transmilenio es la Calle 13, dado que es una conexión vital con el occidente. La obra entonces consta de 11.4 kilómetros, iniciando en Puente Aranda y llegando al río Bogotá.

Crédito por $670 mil millones

Cuenta con una financiación compartida entre la ciudad y la Nación. El convenio se acordó en 2022 y contempla que los aportes se harán hasta 2034. Es decir, durante 12 años.

El propósito es que la obra esté acabada antes, concretamente en 2030. Sin embargo, para ello se requirió el crédito. De acuerdo con lo mencionado por Transmilenio, la idea es que los recursos estuviesen anticipados y el avance sea más significativo.

¿Cómo será el pago?

La inyección de recursos se dio gracias a Davivienda y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN). Ambas tenían interés en aportar y ofrecieron menos tasas de interés, lo cual terminó siendo crucial.

Con lo que respecta al pago, se efectuará en un lapso de nueve años (comenzando dentro de dos). Davivienda aportó 335 mil millones a tasa de interés a corto plazo de 2.87 y el FDN dispuso de los otros 335 mil millones a una tasa fija de 5.60.

Es importante recordar que en octubre, se anunció la licitación para los tramos 3, 4, 5 y 6; en los que habrá una parte destinada para el servicio público. Esta zona de la mega obra tiene una inversión mayor a los 2.4 billones de pesos.

La proyección se centra en que 200 mil pasajeros puedan verse beneficiados cada día. A nivel general, la renovación generará beneficios en 1.6 millones de personas.