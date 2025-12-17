CANAL RCN
Economía

Reconocido banco en Colombia dio a conocer últimos remates de apartamentos y casas de este 2025

Conozca cómo puede acceder a este tipo de remates que dio a conocer la entidad.

Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 17 de 2025
04:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Banco Davivienda ha captado la atención del mercado inmobiliario y de inversionistas con la actualización de su catálogo en el portal "Bienes al Alcance de Todos", donde se encuentran propiedades con precios base que inician desde los $5 millones de pesos.

Esta plataforma digital centraliza la oferta de inmuebles que han pasado a ser propiedad de la entidad financiera, ya sea por procesos de dación en pago o remates judiciales. La oferta es variada e incluye no solo casas y apartamentos, sino también depósitos, locales comerciales, bodegas, lotes y hasta vehículos productivos, distribuidos en diversas regiones del país.

Lo que más ha sorprendido a los usuarios es la posibilidad de adquirir activos con una base de oferta extremadamente baja. Por ejemplo, en ciudades como Cartagena, se han reportado ofertas para depósitos o espacios de almacenamiento (cuartos útiles) con un precio base cercano a los $5.130.000.

Si bien estos no son viviendas, representan una oportunidad estratégica para propietarios en los mismos edificios o pequeños inversionistas.

Catálogo de remates de Davivienda en diciembre

Se pueden encontrar apartamentos y casas en municipios como Soledad (Atlántico), Tame (Arauca) o sectores de Bogotá como Bosa y Suba, con precios que oscilan entre los $60 y $90 millones de pesos.

Además, propiedades en ciudades intermedias como Neiva, Girardot o Melgar se ofertan entre los $130 y $320 millones, muchas de ellas con áreas superiores a los 90 metros cuadrados y múltiples habitaciones.

¿Cómo participar en estos remates y ofertas?

El proceso está diseñado para ser autogestionado y transparente, eliminando la necesidad de intermediarios. Los interesados deben seguir estos pasos:

  • Ingreso al portal: Acceder a la página web Bienes al Alcance de Todos de Davivienda. No es obligatorio ser cliente del banco para consultar el catálogo.
  • Filtrado de búsqueda: Los usuarios pueden segmentar por tipo de inmueble, ciudad, rango de precio o código de activo.
  • Revisión de la ficha técnica: Cada anuncio cuenta con fotos, área construida, estrato, número de habitaciones y el estado legal del bien. Es vital notar que algunos inmuebles se venden en el estado en que se encuentran (algunos en obra gris) y otros podrían requerir procesos de recuperación de posesión.
  • Presentación de oferta: Una vez seleccionado el inmueble, el interesado puede dar clic en "Hacer una oferta". Allí deberá diligenciar un formato con sus datos y el valor que propone pagar. El banco evaluará las propuestas y adjudicará el bien a la oferta más competitiva.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Comercio

Tiendas D1 y Ara dieron anuncio de cierre a sus clientes para este mes de diciembre: estas son las fechas

Dólar

¡Significativo cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 17 de diciembre de 2025! Así se cotizó

Finanzas personales

Cierre fiscal 2025: recomendaciones para evitar tensiones de caja en las empresas colombianas

Otras Noticias

Temblor en Colombia

¡Volvió a temblar ampliamente en Colombia hoy 17 de diciembre de 2025! Esto se informó

¿En qué municipios se sintió el temblor? Descubra los detalles completos.

Mercado de Fichajes

Marino Hinestroza podría salir de Atlético Nacional: gigante del continente está cerca tras bajar pretensiones

El cuadro antioqueño bajó el precio del extremo de 23 años luego de un semestre donde su rendimiento fue de más a menos.

EPS

Médicos hacen llamado urgente por falta de medicamentos para pacientes trasplantados: sus vidas corren peligro

Junior de Barranquilla

¡Locura total en Barranquilla y las redes sociales! Estos fueron los mejores memes tras el título de Junior

Londres

Zulma Guzmán habría sido rescatada por las autoridades en un río de Londres: esto se sabe