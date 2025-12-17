Reconocido banco en Colombia dio a conocer últimos remates de apartamentos y casas de este 2025
Conozca cómo puede acceder a este tipo de remates que dio a conocer la entidad.
El Banco Davivienda ha captado la atención del mercado inmobiliario y de inversionistas con la actualización de su catálogo en el portal "Bienes al Alcance de Todos", donde se encuentran propiedades con precios base que inician desde los $5 millones de pesos.
Esta plataforma digital centraliza la oferta de inmuebles que han pasado a ser propiedad de la entidad financiera, ya sea por procesos de dación en pago o remates judiciales. La oferta es variada e incluye no solo casas y apartamentos, sino también depósitos, locales comerciales, bodegas, lotes y hasta vehículos productivos, distribuidos en diversas regiones del país.
Lo que más ha sorprendido a los usuarios es la posibilidad de adquirir activos con una base de oferta extremadamente baja. Por ejemplo, en ciudades como Cartagena, se han reportado ofertas para depósitos o espacios de almacenamiento (cuartos útiles) con un precio base cercano a los $5.130.000.
Si bien estos no son viviendas, representan una oportunidad estratégica para propietarios en los mismos edificios o pequeños inversionistas.
Catálogo de remates de Davivienda en diciembre
Se pueden encontrar apartamentos y casas en municipios como Soledad (Atlántico), Tame (Arauca) o sectores de Bogotá como Bosa y Suba, con precios que oscilan entre los $60 y $90 millones de pesos.
Además, propiedades en ciudades intermedias como Neiva, Girardot o Melgar se ofertan entre los $130 y $320 millones, muchas de ellas con áreas superiores a los 90 metros cuadrados y múltiples habitaciones.
¿Cómo participar en estos remates y ofertas?
El proceso está diseñado para ser autogestionado y transparente, eliminando la necesidad de intermediarios. Los interesados deben seguir estos pasos:
- Ingreso al portal: Acceder a la página web Bienes al Alcance de Todos de Davivienda. No es obligatorio ser cliente del banco para consultar el catálogo.
- Filtrado de búsqueda: Los usuarios pueden segmentar por tipo de inmueble, ciudad, rango de precio o código de activo.
- Revisión de la ficha técnica: Cada anuncio cuenta con fotos, área construida, estrato, número de habitaciones y el estado legal del bien. Es vital notar que algunos inmuebles se venden en el estado en que se encuentran (algunos en obra gris) y otros podrían requerir procesos de recuperación de posesión.
- Presentación de oferta: Una vez seleccionado el inmueble, el interesado puede dar clic en "Hacer una oferta". Allí deberá diligenciar un formato con sus datos y el valor que propone pagar. El banco evaluará las propuestas y adjudicará el bien a la oferta más competitiva.