Deportes Tolima, bajo la lupa: Ministerio del Trabajo inspeccionó al club en plena final del FPC

A pocas horas de que Deportes Tolima salte a la cancha para enfrentar a Junior de Barranquilla en el primer capítulo de la final de la Liga BetPlay II 2025, un movimiento inesperado desde Bogotá encendió las alarmas alrededor del club pijao.

Mientras el plantel se concentra en Barranquilla, en su sede de Ibagué se llevó a cabo una visita oficial del Ministerio del Trabajo que abrió un frente completamente ajeno al duelo deportivo.

La viceministra encargada de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Milena Muñoz Cañas, confirmó que un equipo de la entidad llegó al complejo deportivo para atender una denuncia formal presentada por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro).

El procedimiento, según explicó, hace parte del mandato institucional de verificar que las normas laborales se cumplan en todos los escenarios del país.

¿Qué motivó la inspección al club Deportes Tolima?

Acolfutpro expuso en un comunicado que el Tolima habría incurrido en conductas que afectarían los derechos colectivos de los jugadores.

La asociación sostiene que se han presentado obstáculos para la realización de reuniones gremiales dentro de las instalaciones del equipo, lo que –según su postura– desconoce el artículo 39 de la Constitución y el Convenio 87 de la OIT, que amparan la libertad de asociación.

El gremio también señaló que el club habría omitido realizar las deducciones autorizadas para el pago de cuotas sindicales de los futbolistas afiliados, lo cual, de acuerdo con su interpretación, contraviene normas del Código Sustantivo del Trabajo y de la Ley 50 de 1990.

Estas situaciones, asegura la organización sindical, generan un clima de presión que podría desalentar la participación colectiva dentro del plantel.

¿Qué se espera ahora del Deportes Tolima?

Aunque la inspección se produce en un momento crucial para la institución, se espera que el club emita una respuesta oficial en los próximos días.

Por ahora, la prioridad deportiva se mantiene enfocada en la final del fútbol colombiano, mientras el Ministerio del Trabajo avanza en la revisión de la documentación y testimonios recogidos en la visita.

El resultado de esta actuación administrativa podría conocerse después del compromiso definitivo del campeonato, una vez la agenda del club permita pronunciamientos formales.