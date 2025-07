Accidente Diogo Jota: dos testimonios contradijeron el informe oficial, ¿quién miente?

La trágica muerte de Diogo Jota, el talentoso futbolista del Liverpool, y su hermano André Silva, en un accidente de tránsito sigue generando interrogantes.

El siniestro, ocurrido el 3 de julio en la autovía A-52 en Cernadilla, Zamora, cuando el Lamborghini Huracán en el que viajaban se salió de la ruta, volcó y se incendió, conmocionó al mundo del fútbol.

Si bien el informe preliminar de la Guardia Civil apuntó a un "exceso de velocidad" y problemas mecánicos, dos testigos presenciales ofrecieron una versión que contradice tajantemente la hipótesis oficial.

La discrepancia entre el dictamen inicial de la Unidad de Tráfico de Zamora y los testimonios directos aviva el debate sobre las verdaderas causas del fatal accidente.

La Autovía A-52, conocida por su historial de incidentes, vuelve a estar en el ojo del huracán, con su mantenimiento y seguridad vial bajo escrutinio público.

Los dos testigos clave que se pronunciaron sobre el accidente de Diogo Jota y su hermano presentan una narrativa que difiere significativamente del informe inicial.

José Aleixo Duarte, un camionero que circulaba por la A-52 justo antes del siniestro, aseguró al diario luso Correio Da Manha que los hermanos lo adelantaron a un "ritmo moderado", lejos de cualquier exceso de velocidad. "Iban tranquilos, no cometieron ninguna infracción", explicó Duarte, quien además señaló el "mal estado del asfalto" como un factor determinante, sugiriendo que las deficiencias de la ruta pudieron haber influido en el fatal desenlace.

El segundo testimonio fue de José Azevedo, quien no solo presenció el accidente, sino que también intentó desesperadamente ayudar en las tareas de rescate del vehículo en llamas. Azevedo corroboró la versión de Duarte:

No iban a exceso de velocidad. Me adelantaron con calma. Intenté ayudarlos, pero no se podía hacer nada.