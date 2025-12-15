CANAL RCN
El grande de Suramérica que va por Washington Aguerre: están negociando y se iría de Medellín

Revelaron el club de Suramérica que quiere a Washington Aguerre tras su gran temporada con el Deportivo Independiente Medellín.

Washington Aguerre
Foto: hernan_pabon03/ IG Washi Aguerre

diciembre 15 de 2025
En la recta final del calendario competitivo de la Copa BetPlay, Independiente Medellín no solo se juega un título, sino que también empieza a enfrentar decisiones clave de cara al futuro inmediato.

Mientras la hinchada sigue destacando el nivel mostrado por varios futbolistas, uno de los nombres que más ruido genera es el del arquero Washington Aguerre, quien se ha convertido en figura del equipo, pero cuyo destino parece estar lejos del Atanasio Girardot.

El portero uruguayo ha sido determinante en los partidos decisivos del DIM durante esta temporada, especialmente en instancias definitivas, lo que lo catapultó como uno de los hombres más importantes del plantel.

Sin embargo, ese buen presente podría marcar también el cierre de su etapa en el club antioqueño, justo cuando se aproxima el final del año futbolístico.

El contrato que se acaba y el futuro de Washington Aguerre

El vínculo contractual de Washington Aguerre con Independiente Medellín finaliza el próximo 31 de diciembre, y hasta ahora no existirían avances concretos para una renovación.

Desde el entorno del club se maneja la posibilidad de una reestructuración del plantel, lo que implicaría la salida de varios jugadores, tanto por transferencias como por finalización de contratos.

En ese escenario, el arquero charrúa aparece como uno de los futbolistas con mayores probabilidades de despedirse por su alto costo y su rendimiento sobresaliente.

El club que acelera gestiones para contratar a Washington Aguerre

Desde Uruguay, el periodista Martín Charquero mencionó que Peñarol ya dio los primeros pasos para asegurar el regreso de Washington Aguerre.

De acuerdo con su revelación, en los próximos días se llevaría a cabo una reunión entre los directivos del club aurinegro y el representante del arquero para definir condiciones contractuales.

El interés no sería casual, el actual entrenador de Peñarol, habría manifestado de manera directa su deseo de contar con el guardameta para la próxima temporada, considerándolo una pieza clave para reforzar el arco del histórico club uruguayo.

De concretarse la negociación, Aguerre viviría su tercer ciclo en Peñarol, institución donde ha alcanzado su mejor versión deportiva y ha sumado siete títulos a lo largo de su carrera.

