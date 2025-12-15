Video captó cómo una estudiante de colegio vendía droga a sus compañeros en Nariño

La Policía Nacional desarticuló una banda que vendía drogas en un colegio de Pupiales, en el departamento de Nariño.

Lo que más llama la atención del caso es que la banda la integraba una joven de 19 años que estudiaba en el colegio y que se encargaba de distribuir los estupefacientes, transportaba la droga y la entregaba a una cuadra de esta institución.

Luego de varios meses de investigación, la Policía logró determinar que esta joven era pieza clave de la banda ‘Los Fox’.

Estudiante de colegio vendía drogas a una cuadra de la institución

Ella estudiaba en un colegio y aprovechaba esto para comercializar la droga que era camuflada en peluches.

En los videos de seguimiento, las autoridades dan cuenta que salía a la 1:00 de la tarde de la institución y se dirigía a una casa que era el centro de acopio de esta banda, ubicada a tan solo una cuadra del colegio.

Los investigadores lograron determinar que 17 estudiantes habrían caído en manos de esta organización.

Lo que incautaron en el centro de acopio de la banda ‘Los Fox’

El coronel John Urrea, de la Policía de Nariño, confirmó que en las diligencias de allanamiento “se incautaron 415 pastillas de éxtasis de diferentes colores, 750 bolsas herméticas transparentes, ocho celulares y más de un millón de pesos en efectivo”.

Mediante tres allanamientos y registros realizados de manera simultánea, se logró la captura de cuatro integrantes de esta estructura criminal.

La casa que estaba a una cuadra del colegio no era la única forma en la que la banda comercializaba la droga, también utilizaba como fachada una peluquería, donde, al parecer, un hombre era el encargado.