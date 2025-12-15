CANAL RCN
Falleció reconocido músico y humorista argentino a los 86 años

Ernesto Raúl Acher se distinguió por su versatilidad musical y por su aporte fundamental a la evolución artística.

Luto
Foto Freepik

Noticias RCN

diciembre 15 de 2025
06:40 a. m.
Se trata del humorista y músico argentino Ernesto Raúl Acher, reconocido por haber sido integrante durante quince años de la emblemática agrupación Les Luthiers.

Carrera de Raúl Acher

Ernesto Raúl Acher falleció el pasado viernes 12 de diciembre, a los 86 años, en Buenos Aires. Fue arquitecto de formación, profesión que ejerció tras graduarse en 1965, pero su verdadera vocación siempre estuvo ligada a la música y el humor.

Nació el 9 de octubre de 1939 en la capital argentina. Desde joven estudió piano y clarinete, instrumentos que marcaron su desarrollo artístico. Se destacó como experto en jazz y dejó importantes composiciones, entre ellas la “Cantata de Don Rodrigo Díaz de Carreras”, obra que, según se conoció, fue creada en tan solo tres días.

Trayectoria musical de Raúl Acher

En 1967 fundó La Banda Elástica, un innovador proyecto musical junto a reconocidos músicos del jazz como Enrique Roizner, Jorge Navarro y Ricardo Lew. La agrupación logró fusionar jazz, folklore y humor, obteniendo un amplio reconocimiento en teatros, giras internacionales y premios, además de la grabación de tres discos antes de su disolución en 1993.

Entre 1987 y 1988, Acher grabó el disco Juegos y dio origen a las “Veladas espeluznantes”, propuestas que combinaron música clásica y popular con su característico humor.

Desde 2002 hasta 2016, vivió en Chile, donde se desempeñó como profesor en la Universidad Diego Portales, dirigió orquestas y participó en numerosos programas culturales. Tras su regreso a Buenos Aires, continuó activo hasta el final de su vida, explorando las fronteras entre la música clásica, el jazz y la comedia.

A lo largo de su trayectoria, Ernesto Raúl Acher se distinguió por su versatilidad musical y por su aporte fundamental a la evolución artística, consolidándose como comediante, director de orquesta y creador de nuevas propuestas, como la Offside Chamber Orchestra, dejando un legado invaluable en la música y el humor latinoamericano.

