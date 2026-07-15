Thomas Tuchel sorprendió con sus declaraciones tras la derrota de Inglaterra ante Argentina

La ilusión de Inglaterra por volver a disputar una final de la Copa del Mundo terminó de la forma más dolorosa.

RELACIONADO Enzo Fernández y la polémica jugada por la que es tendencia tras victoria de Argentina a Inglaterra

'Los Tres Leones' ganaban 1-0 ante Argentina en la semifinal del Mundial 2026, pero un gol de Enzo Fernández y otro de Lautaro Martínez en los minutos finales sentenciaron la remontada de la Albiceleste y dejaron al equipo inglés sin opciones de pelear por el título.

Tras el pitazo final en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el seleccionador Thomas Tuchel compareció ante los medios y asumió la responsabilidad por la derrota, aunque defendió las decisiones tácticas que tomó durante el compromiso.

Tuchel explicó por qué Inglaterra perdió el control del partido

El entrenador alemán reconoció que el equipo cambió su comportamiento tras el gol de Anthony Gordon, anotado al inicio del segundo tiempo.

"Estamos decepcionados, estuvimos muy cerca, pero nos volvimos demasiado pasivos después de marcar y concedimos muchas ocasiones", afirmó Tuchel en declaraciones a la BBC.

Según el técnico, el principal problema fue la incapacidad de recuperar el balón y salir de la presión ejercida por Argentina.

"No pudimos recuperar la posesión del balón y luego concedimos muchos centros, ocasiones de gol y disparos a puerta. Estuvimos cerca, pero no pudimos mantener el nivel después de marcar", añadió.

El técnico defendió sus cambios y asumió la responsabilidad

Una de las decisiones más discutidas fue la salida del goleador Anthony Gordon para dar ingreso al defensor Ezri Konsa, una modificación que muchos aficionados consideraron demasiado conservadora.

Sin embargo, Tuchel explicó que buscó cerrar los espacios después de detectar que Argentina encontraba demasiadas facilidades por las bandas.

"Concedimos una ocasión de gol enseguida y decidimos jugar con una defensa de cinco porque los huecos estaban demasiado abiertos", señaló. El estratega también dejó claro que entiende las críticas que recibirá tras la eliminación.

"Por supuesto, la responsabilidad recae en el entrenador y, si las cosas no salen bien, es fácil decir que se equivocó".

Finalmente, cerró con una frase que no pasó desapercibida:

"Entiendo que estas discusiones existen y que hay millones de entrenadores que, después del partido, lo saben mejor que nadie".

Con la derrota, Inglaterra volvió a quedarse a las puertas de una final mundialista, mientras que Argentina buscará defender su corona frente a España en la gran final del Mundial 2026.